Cuál es el salario pretendido promedio en las búsquedas laborales

Las pretensiones salariales en Argentina iniciaron el año con una baja significativa, según el último Index del Mercado Laboral de Bumeran, la aplicación especializada empleo en Latinoamérica.

En enero, el salario pretendido promedio descendió un 1,87% respecto al mes anterior, ubicándose en 1.699.284 pesos mensuales, cifra que se mantiene por debajo de la inflación mensual acumulada del 2,9%.

En términos interanuales, las remuneraciones pretendidas crecieron un 23,15%, también por debajo de la inflación acumulada del 32,4%, lo que evidencia un ajuste en las expectativas de los talentos frente a la coyuntura económica.

El análisis por seniority revela que las posiciones de supervisor y jefe alcanzaron un promedio de 2.594.954 pesos mensuales, con un aumento del 2,21% respecto al mes anterior.

En las categorías semi senior y senior, el promedio fue de 1.672.291 pesos, registrando una disminución del 4,08%. Los niveles junior, por su parte, promediaron 1.279.667 pesos mensuales, con un incremento del 2,46%.

Dentro de los sectores junior, Producción, Abastecimiento y Logística lideró las pretensiones salariales con 1.412.850 pesos, seguido por Recursos Humanos y Administración y Finanzas.

El sector Comercial fue el que presentó mayores subas intermensuales, con un aumento del 8,19%, mientras que Recursos Humanos tuvo el menor incremento, con un decrecimiento del 6,50%.

“Durante el mes de enero, el salario pretendido promedio alcanzó los 1.699.284 pesos, marcando un descenso del 1,87% respecto al mes anterior y posicionándose por debajo de la inflación mensual. De igual manera, en términos interanuales, las remuneraciones crecieron un 23,15%, ubicándose por debajo de la inflación acumulada del 32,4%. De esta manera podemos observar un ajuste en las remuneraciones pretendidas por parte de los talentos”, explica Federico Barni, CEO de Bumeran.com.ar en Jobint.

En las posiciones semi senior y senior, los mayores salarios pretendidos correspondieron al área de Producción, Abastecimiento y Logística, seguido por Recursos Humanos y Tecnología y Sistemas.

El sector de Otros fue el que presentó el mayor incremento intermensual, con una suba del 8,45%, mientras que Marketing y Comunicación tuvo el menor crecimiento, con un descenso del 10,27%. El rol de Control de Gestión se destacó como el puesto con el salario pretendido más alto para supervisores y jefes, alcanzando los 4.500.000 pesos mensuales.

En los puestos semi senior y senior, Seguridad Industrial lideró con 3.450.000 pesos, y en el segmento junior, Ingeniería en Petróleo y Petroquímica fue el puesto mejor remunerado, con 2.250.000 pesos.

Por el contrario, los puestos con los sueldos promedio más bajos fueron Mantenimiento y Limpieza en el sector junior, Gastronomía para los niveles semi senior y senior, y Enfermería para el segmento de supervisor o jefe.