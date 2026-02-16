Reforma laboral: qué cambia en las licencias médicas y el salario

La media sanción que el Senado otorgó la semana pasada a la reforma laboral impulsada por Javier Milei abrió un nuevo frente de discusión. Más allá de los cambios estructurales en convenios e indemnizaciones, uno de los capítulos que más controversia generó es el referido a las licencias médicas y el salario que percibiría un trabajador durante ese período.

En ese contexto, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, salió a aclarar el alcance de la iniciativa y defendió el nuevo esquema que propone el Gobierno. Con el proyecto ahora en la Cámara de Diputados, el interrogante central es qué pasará con el sueldo de quienes se enfermen si la norma se convierte en ley.

Luego, este domingo, la jefa del bloque libertario en el Senado anticipó que habrá modificaciones en ese apartado y que no habría reducciones en el salario dependiendo de la enfermedad.

A continuación, qué establece actualmente la legislación laboral y qué modificaciones introduce el texto aprobado en el Senado.

La normativa vigente —la Ley de Contrato de Trabajo (LCT)— dispone que cuando un empleado sufre una enfermedad o un accidente fuera del ámbito laboral tiene derecho a cobrar el 100% de su salario durante el período de licencia por enfermedad inculpable.

La extensión de esa cobertura depende de la antigüedad. Quienes tienen menos de cinco años en la empresa pueden acceder hasta tres meses de licencia paga; quienes superan ese plazo, hasta seis meses. Durante ese tiempo, el empleador debe mantener el puesto de trabajo y abonar la remuneración completa.

El sistema actual no distingue el origen de la enfermedad a la hora de definir el porcentaje del salario. El foco está puesto en proteger el ingreso del trabajador mientras atraviesa su recuperación. A su vez, existen obligaciones formales: el empleado debe comunicar la ausencia y presentar certificado médico, mientras que la empresa debe garantizar el pago íntegro dentro del plazo legal.

Qué cambia con la reforma laboral

El proyecto aprobado por el Senado introduce un esquema escalonado que modifica ese criterio uniforme. El artículo 44 plantea que el monto del salario durante la licencia dependerá de la causa que haya originado la incapacidad para trabajar.

Los principales puntos son:

Pago del 50% del salario: cuando el empleador considere que la enfermedad o lesión se produjo a partir de una “actividad voluntaria y consciente que implicara riesgo para la salud”. El ejemplo más citado es el de una lesión deportiva en actividades recreativas o de riesgo.

Pago del 75% del salario: cuando no medie una conducta voluntaria riesgosa, como podría ser una enfermedad común o un accidente imprevisto.

En ambos casos, los plazos de tres o seis meses continúan dependiendo de la antigüedad del trabajador, pero el porcentaje de la remuneración ya no sería pleno como ocurre hoy.

El texto también amplía el margen de intervención empresarial. El empleador podrá requerir certificados médicos más detallados, ordenar controles propios y, ante controversias, solicitar la intervención de juntas médicas, cuyo costo recaería en la empresa. Esto implica un rol más activo del empleador en la validación de la licencia.

Un cambio de lógica en la cobertura salarial

El punto central del debate es que la reforma altera el paradigma vigente. Se pasaría de un sistema que garantiza el 100% del ingreso durante la licencia legal, sin evaluar la causa, a otro en el que el porcentaje salarial queda atado a la calificación del origen de la incapacidad.

Para los críticos, esta modificación abre un escenario de mayor litigiosidad y discrecionalidad, ya que la determinación de si hubo o no una “actividad voluntaria riesgosa” podría derivar en conflictos judiciales. Además, advierten que el recorte del salario durante una enfermedad genera incertidumbre económica en momentos de vulnerabilidad.

Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que el objetivo es desalentar el ausentismo injustificado y equilibrar los costos que hoy asumen las empresas, que pagan el salario completo sin distinción. Argumentan que el nuevo esquema introduce incentivos más alineados con la productividad y la responsabilidad individual.

El debate ahora se traslada a la Cámara de Diputados, donde el texto podría sufrir modificaciones antes de su sanción definitiva. Con protestas sindicales en marcha y cuestionamientos opositores, el capítulo de las licencias médicas se perfila como uno de los más sensibles del tratamiento parlamentario.