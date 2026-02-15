Reforma laboral bajo la lupa judicial: el Gobierno arma una estrategia para defenderla

Tras la media sanción en el Senado, la Casa Rosada da por descontado que la reforma laboral será judicializada.

El Gobierno ya trabaja en una estrategia para afrontar lo que considera una judicialización inevitable de la reforma laboral, que la semana pasada obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. En la Casa Rosada descuentan que los planteos llegarán apenas la ley sea sancionada por la Cámara de Diputados.

En el oficialismo anticipan que las primeras impugnaciones podrían provenir de la propia Justicia laboral nacional, uno de los sectores alcanzados por el proyecto, y de los gremios, que ya manifestaron su rechazo a varios artículos de la iniciativa.

Según las fuentes consultadas por el diario La Nación, dentro del Gobierno estiman que los recursos no solo se multiplicarán en los tribunales inferiores, sino que escalarán hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, escenario para el que buscan llegar con una defensa jurídica sólida y coordinada.

Quiénes manejan la estrategia del Gobierno ante una eventual judicialización El diseño de la estrategia quedó en manos de un núcleo reducido de funcionarios: la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal; el titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla; y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Los tres mantienen una relación directa con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, son los encargados dentro del Gobierno de llevar adelante las negociaciones por la Corte Suprema. Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ El asesor presidencial Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. Juan Mateo Aberastain/MDZ En el caso de los posibles planteos del Poder Judicial, en el Gobierno sostienen que el foco estará puesto en el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una medida incluida en la reforma. El proyecto contempla, entre otros puntos, el cierre de 30 de los 80 juzgados nacionales que actualmente funcionan sin magistrados designados, lo que implicaría una reducción de cargos y una reorganización profunda del fuero.