Reforma laboral: el Gobierno confirmó que hará cambios en el artículo de las licencias por enfermedad

Una de las grandes polémicas de los últimos días fue el artículo 44 de la Reforma Laboral , que busca disminuir el salario a los trabajadores que solicitan ausentarse al trabajo por estar enfermos. Tras esto, Patricia Bullrich afirmó este domingo que estaban buscando introducir cambios para que vote en Diputados, ya que el proyecto de la reforma laboral ya tiene media sanción.

"Existe una mafia de certificados truchos y hay que terminar con eso. Sobre lo que son enfermedades severas, degenerativas, irrecuperables, vamos a hacer una modificación y vamos a dejar el 100% (del salario). Lo estamos trabajando. Sólo en caso de verificación de casos fehacientes”, manifestó la senadora Bullrich en una entrevista con TN.

Y añadió: “Lo del 50% hay que dejarlo porque hay una cantidad de certificados truchos impresionantes. Si te querés hacer el vivo, cobrás menos”. Recordamos que el proyecto fue aprobado en Diputados y establece que los trabajadores que sufran una enfermedad o lesión en horario fuera del trabajo cobrarían sólo el 50% de sus sueldos cuando la licencia supere los 3 meses, y 75% en caso de que sean afecciones causadas por una cuestión involuntaria.

Bullrich aportó algunos datos y señaló que hay una "mafia en los certificados médicos y que en Argentina hay un "15% de ausencias justificadas en el ámbito laboral". “Antes de que llegue la policía, llegan los abogados a ofrecer certificados", indicó.

"Hay que desarmar la industria del certificado trucho. No puede ser que una persona se rompe un dedo y obtiene un año y medio de certificados", concluyó.

Los cambios que trae la reforma laboral

Despidos e indemnizaciones

Hoy, la indemnización equivale a un salario por cada año trabajado, tomando como base la mejor remuneración mensual del último año. En ese cálculo suelen considerarse vacaciones no gozadas y el aguinaldo proporcional.

La reforma reduce la base al excluir de manera explícita aguinaldo, vacaciones y bonificaciones. También habilita que, en caso de juicio laboral, el empleador pueda pagar en cuotas: hasta seis si se trata de grandes empresas y hasta doce para pymes. Para algunos expertos, esto introduce una asimetría, ya que el deudor fija las condiciones del pago.

Enfermedades y accidentes

Actualmente, frente a una enfermedad o accidente no laboral, el trabajador cobra el 100% del salario durante un período que varía según la antigüedad y las cargas familiares.

El nuevo esquema elimina esa garantía plena: la percepción sería del 50% o 75% del sueldo, según se determine el grado de responsabilidad del empleado en el hecho que impidió trabajar. Este punto, según juristas, podría entrar en tensión con normas internacionales con jerarquía superior.

Vacaciones más flexibles

El sistema vigente fija un piso de días de descanso pagos —14, 21, 28 o 35 según antigüedad— que deben otorgarse entre octubre y abril, en forma continua.

El proyecto habilita dividir las vacaciones en tramos, siempre respetando al menos siete días corridos, y permitiría acordarlas en cualquier momento del año. Para críticos de la iniciativa, ese “acuerdo” podría transformarse en una imposición del empleador en una relación laboral marcada por la desigualdad.

Condiciones laborales y negociación individual

La legislación actual considera nulos los acuerdos que contradigan leyes, estatutos o convenios colectivos, y desde 2010 también protege derechos surgidos de pactos individuales.

La propuesta elimina esa ampliación y vuelve a la redacción previa, limitando la irrenunciabilidad a lo establecido en la ley o en convenios colectivos. En teoría, esto ampliaría el margen para negociar nuevas condiciones, aunque especialistas advierten que la capacidad real de negociación suele estar desbalanceada.

Beneficios sociales y salario

El régimen vigente contempla prestaciones no remunerativas —como transporte, herramientas o servicios de cuidado— que no integran el salario.

La reforma amplía ese listado e incluye ítems como la alimentación fuera de la empresa. Para abogados laboralistas, esto podría reducir la base sobre la que se calculan aportes y contribuciones, trasladando recursos desde el trabajador hacia el empleador.

Plataformas digitales y jornada parcial

En el terreno de las apps de reparto y transporte, el proyecto crea la figura del “trabajador independiente”, con cobertura frente a accidentes, aunque mantiene a estos empleados fuera de la Ley de Contrato de Trabajo. El sector observa con cautela esa definición.

En cuanto al empleo a tiempo parcial, desaparece la llamada “cláusula gatillo”: si hoy se supera por una hora el límite de dos tercios de jornada, corresponde salario completo. Con la reforma, la paga sería estrictamente proporcional. Así, quien trabaje el 80% de la jornada cobrará el 80%.