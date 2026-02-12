Estalló la interna entre Cristian Ritondo y Patricia Bullrich por posibles cambios de la reforma laboral: "Ella no nos impone nada"

El presidente de la bancada amarilla en Diputados apuntó contra la jefa del bloque libertario en el Senado, quien negó que se consideren cambios en la Cámara Baja por la reforma laboral.

El jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo; y la líder del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

Apenas pocas horas después de la media sanción del proyecto de reforma laboral, se evidenció otro capítulo de tensión entre el Gobierno y el PRO. En la reciente sesión del Senado, el partido amarillo manifestó su descontento porque el Ejecutivo no incluyó dentro de las modificaciones la habilitación del pago de salarios a través de billeteras virtuales, en un gesto de la Casa Rosada a los bancos.

En este sentido, el PRO reclama que se incorpore este tema en el inminente tratamiento en Diputados, lo que obligatoria a los libertarios a que el expediente regresa a la Cámara Alta y se vuelva a debatir en marzo. No es una opción para la mesa chica de Javier Milei, que niega nuevas modificaciones.

Las fuertes declaraciones de Cristian Ritondo En la previa de la sesión para modificar la ley penal juvenil, el titular del bloque PRO, Cristian Ritondo, apuntó contra la jefa del bloque violeta en el Senado, Patricia Bullrich, quien aseguró que no van a aceptar más cambios a los aprobados durante la madrugada.

“Bullrich está en el Senado, nosotros estamos en Diputados. Bullrich todavía no es diputada, es senadora nacional; acá hablamos con Martín Menem”, señaló el legislador en rueda de prensa.

“No nos impone nada Patricia Bullrich. Negarse a cualquier posibilidad es un tema de Bullrich. Acá hablamos con Martín Menem, no hablamos con ella”, recalcó, mostrándose nítidamente molesto con la situación.