Diputados: el Gobierno va por la baja de imputabilidad a 14 años y pelea por el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Grabois: "Sos medio tontito vos"

"Yo no sé de donde sacó el primo de Pampita que un diputado no puede participar de una manifestación popular. Es lo menos democrático que escuché en mi vida", ironizó Grabois en respuesta a Ardohain. Después de instarlo a este último a realizar una denuncia, felicitó a quienes marcharon en contra de la "basura" de la reforma laboral.

"Compiten entre jurisdicciones para ver quien es más sádico, inhumano y cobarde (...) pero a los narcos ya le firmaron un tratado de libre comercio" dijo Grabois. Siguiendo con el hilo, comenzó a asociar a Espert y Lorena Villaverde, aún diputada, con el narco. Más tarde equiparó a la actual reforma laboral con la impulsada en 2001, amenazando con que el Gobierno Nacional podría terminar igual que el gobierno de de la Rúa, "yéndose en helicóptero".

El diputado no pudo evitar el cruce con otros miembros de la cámara, incluido el diputado libertario Álvaro Martínez, a quien trató de "tontito".