Diego Santilli activó la rosca con el PRO para blindar la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli , mantuvo este miércoles una reunión con el jefe del bloque de diputados del PRO , Cristian Ritondo , para repasar la agenda de reformas que el Gobierno busca impulsar durante las sesiones extraordinarias del Congreso.

Según informó el Ejecutivo en un comunicado, ambos coincidieron en la “importancia de que la reforma laboral avance en el Congreso como una herramienta clave para generar más empleo formal, impulsar la inversión y modernizar el mercado de trabajo”, uno de los proyectos centrales del temario legislativo del oficialismo.

El encuentro entre Santilli y Ritondo fue parte de la estrategia del Gobierno para consolidar apoyos parlamentarios entre los bloques dialoguistas y asegurar el avance de las iniciativas prioritarias. La reforma laboral aparece como el eje central de esas negociaciones, en un contexto en el que el oficialismo necesita construir mayorías para sancionar cambios estructurales en el régimen de trabajo.

Además del capítulo laboral, durante la reunión se abordó la necesidad de “avanzar en el debate sobre la baja de la edad de imputabilidad”, una discusión que ambos espacios consideran relevante, especialmente por su impacto en la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Tanto el Gobierno como el PRO cuentan con proyectos propios sobre el tema, lo que abre la puerta a un nuevo entendimiento parlamentario.

Horas antes del encuentro con Ritondo, Santilli se había reunido junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni , con el gobernador de Corrientes , Juan Pablo Valdés , en el marco de las conversaciones por la reforma laboral y el resto del paquete legislativo.

Del encuentro también participó el ministro de Hacienda correntino, Marcelo Rivas Piasentini, y se produjo el mismo día en que fue suspendida la reunión de gobernadores en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), que buscaba fijar una postura común frente a las reformas impulsadas por el Ejecutivo nacional.

Durante la reunión, los funcionarios del Gobierno nacional y el mandatario provincial analizaron el conjunto de proyectos que el Congreso tratará en sesiones extraordinarias, con especial foco en la reforma laboral y en el Régimen Penal Juvenil.

La Libertad Avanza, junto a los bloques dialoguistas, buscará sancionar el próximo jueves en la Cámara de Diputados el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la reducción de la edad de imputabilidad a los 14 años.

Ritondo precisó que la intención es emitir dictamen el miércoles y llevar la iniciativa al recinto el jueves 14. Además, aclaró que el texto que se debatirá fija la edad mínima en 14 años, el punto que había sido consensuado el año pasado entre el oficialismo y un grupo de bloques opositores.