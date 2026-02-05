Nuevo pasaporte argentino: cómo es el formato, quiénes deben renovarlo y cuánto cuesta

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) anunció que desde este 1° de febrero comenzó a implementarse un nuevo formato para el pasaporte argentino, con el objetivo de reforzar la seguridad, reducir el fraude documental y agilizar los controles de identidad.

El cambio forma parte de un proceso de actualización tecnológica alineado con estándares internacionales y se aplica de manera gradual, sin afectar los trámites que ya se encuentran en curso.

El nuevo pasaporte argentino incorpora mejoras en materia de seguridad y control de identidad, en línea con las recomendaciones de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Desde el 1° de febrero, algunas personas están obligadas a renovar el pasaporte argentino. Foto: NA

Las principales características del nuevo formato son:

Pese a la entrada en vigencia del nuevo diseño, los pasaportes emitidos con el formato anterior seguirán siendo válidos hasta su fecha de vencimiento.

Quiénes deberán actualizar el pasaporte

La actualización del diseño del pasaporte no obliga a renovar el documento si el pasaporte actual se encuentra vigente.

Sin embargo, deberán realizar el trámite de renovación:

Quienes tengan el pasaporte próximo a vencer.

Quienes necesiten un nuevo pasaporte por pérdida, robo o deterioro.

La fecha de vencimiento puede consultarse directamente en el pasaporte vigente.

Los requisitos para tramitar la renovación del pasaporte en 2026

Mayores de edad

Tener el DNI vigente y el pasaporte anterior, en caso de poseerlo.

Menores de edad

Deberán asistir acompañados por su padre, madre o representante legal con DNI vigente. En caso de que el trámite se realice sin la presencia de los padres, se requerirá una autorización certificada por un escribano o un juez.

Personas con discapacidad

Tendrán que presentar la documentación judicial correspondiente que acredite la tutela, curatela o autorización. Además, deberán tener el consentimiento expreso de quien ejerza la responsabilidad legal.

Cómo tramitar el nuevo pasaporte

El trámite del pasaporte se realiza de manera presencial, con turno previo. El paso a paso para concretar la renovación es el siguiente:

Elegir un Registro Civil cercano o sacar turno en un Centro de Documentación Renaper a partir de la app Mi Argentina.

Presentarse el día asignado junto a la constancia de turno y el comprobante de pago.

Conservar la constancia para realizar el seguimiento online del trámite.

Recibir el pasaporte en el domicilio declarado; puede hacerlo el titular u otra persona que sea mayor de 18 años con la constancia.

Cuánto cuesta renovar el pasaporte

Pasaporte regular: $70.000

Pasaporte exprés (96 horas hábiles): $150.000

Pasaporte al instante (hasta 6 horas, en sedes habilitadas): $250.000

Pasaporte excepcional para extranjeros: $70.000

Documento de viaje para apátridas: $70.000

Documento de viaje para refugiados: $70.000

Reposición por error u omisión: sin cargo

La implementación del nuevo pasaporte argentino se realiza de manera gradual y no invalida los documentos vigentes. Los cambios apuntan a mejorar la seguridad y los controles de identidad, en línea con estándares internacionales.