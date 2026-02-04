Nuevo DNI: quiénes deben renovarlo y cuánto cuesta

La Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas ( Renaper ) anunció que desde este 1° de febrero comenzó a implementarse un nuevo formato para el DNI y el pasaporte argentino, con cambios orientados a reforzar la seguridad y modernizar los documentos.

Las modificaciones se alinean con los estándares internacionales y establecen quiénes deberán renovar su documento y quiénes podrán seguir usando el actual sin realizar ningún trámite.

Según informó el Renaper, la actualización apunta a mejorar la seguridad y adecuar los documentos a las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Desde febrero rigen las actualizaciones del DNI y el pasaporte argentino.

Quienes ya cuenten con un DNI vigente no deberán renovarlo ni reemplazarlo, salvo que se encuentre vencido.

Sin embargo, las personas mayores de 14 años que hayan emitido su DNI en 2011 deberán renovarlo, ya que esos ejemplares tienen una validez de 15 años desde la fecha de emisión.

Este requisito es clave para evitar inconvenientes en el acceso al trabajo, la educación, la salud pública y distintos beneficios sociales.

En el caso de los menores, la actualización del DNI es obligatoria entre los 5 y 8 años, y nuevamente al cumplir los 14. La fecha de vencimiento puede verificarse fácilmente en el frente del documento.

Cómo tramitar el nuevo DNI

Para iniciar el trámite, se debe seleccionar un Registro Civil dentro de la jurisdicción correspondiente o sacar turno en un Centro de Documentación Renaper a través de la app o el sitio de Mi Argentina.

El día asignado, es necesario presentarse con la constancia de turno y conservar el comprobante de solicitud, que permite hacer el seguimiento online del trámite.

El DNI se entrega en el domicilio del titular o en la oficina elegida, y debe ser recibido por el titular o por un mayor de 18 años con la constancia correspondiente.

En los trámites para menores de 14 años, la persona deberá asistir acompañada por su representante legal, ambos con DNI.

Cuánto cuesta sacar el DNI

Los valores vigentes informados por el Renaper son los siguientes:

DNI recién nacido (0 a 6 meses): sin cargo

Primer DNI y actualizaciones obligatorias (5/8 y 14 años): $7.500

Ejemplar nuevo por cambios o rectificaciones: $7.500

Rectificación de identidad de género: sin cargo (desde la segunda, con costo)

CPI: sin cargo

DNI exprés: $18.500

DNI 24 horas: $29.500

DNI al instante: $40.500

Reposición por error u omisión: sin cargo

Extranjeros

Primera identificación y actualizaciones: $14.000

DNI exprés: $25.000

Reposición por error u omisión: sin cargo

Qué cambia en el DNI

El DNI mantiene su formato de tarjeta, pero ahora se fabrica íntegramente en policarbonato, un material más resistente. Los datos personales se graban mediante tecnología láser, lo que reduce el riesgo de adulteraciones.

Entre las principales novedades se incorpora un chip electrónico sin contacto, que permite una lectura más rápida y segura en controles migratorios y sistemas digitales de verificación.

También se suman cambios visuales en el frente y el dorso, con nuevas medidas de seguridad visibles.

El trámite de emisión no cambia y la información del titular queda protegida dentro del soporte digital.

En cuanto a la vigencia, los DNI para mayores de 14 años duran 15 años, mientras que los menores deben renovarlo según las etapas obligatorias. El DNI de recién nacido sigue siendo provisorio, con una validez de seis meses.

Cómo será el nuevo pasaporte

El pasaporte argentino incorpora una hoja de datos en policarbonato, con grabado láser y un chip electrónico integrado, en línea con las recomendaciones de la OACI.

El cuadernillo cuenta con 34 páginas y utiliza materiales que dificultan la manipulación y reducen las posibilidades de falsificación.

Los pasaportes emitidos con el modelo anterior seguirán siendo válidos hasta su vencimiento. La implementación del nuevo formato será gradual y no afecta a los trámites que ya estén en curso.