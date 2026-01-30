El Gobierno modifica el pasaporte y el DNI: qué hay que saber para viajar fuera del país

El Renaper oficializó una actualización tecnológica del pasaporte argentino y del DNI electrónico que apunta a reforzar la seguridad, agilizar los controles migratorios y adecuar los documentos a los estándares internacionales para viajar al exterior.

El Gobierno nacional oficializó una actualización tecnológica en el pasaporte argentino y en el Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, con el objetivo de fortalecer los controles migratorios, reducir el fraude documental y facilitar la identificación de los viajeros argentinos en el exterior.

Las medidas fueron dispuestas por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y publicadas este viernes en el Boletín Oficial. Ambas normativas entrarán en vigencia a partir del 1 de febrero de 2026 y se enmarcan en la adecuación de los documentos argentinos a los estándares internacionales fijados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En el caso del pasaporte, el nuevo diseño incorpora una libreta de 34 páginas y una hoja de datos en policarbonato personalizada mediante grabado láser, una tecnología utilizada en los documentos de viaje más seguros del mundo. Según explicaron desde el organismo, el cambio permitirá una verificación de identidad más rápida y confiable en aeropuertos y pasos fronterizos, además de mejorar la aceptación del documento argentino en los controles migratorios internacionales.

La normativa aclara que los pasaportes emitidos con anterioridad seguirán siendo plenamente válidos hasta su fecha de vencimiento, por lo que no será necesario renovarlos de forma anticipada para viajar al exterior. En paralelo, se continuará utilizando el stock de insumos existentes hasta agotar los materiales disponibles.

Por otra parte, el Renaper también introdujo modificaciones en el DNI electrónico, una tarjeta de policarbonato con chip de lectura sin contacto, que podrá seguir utilizándose como documento de viaje en los países que integran acuerdos regionales, como el Mercosur. La actualización apunta a mejorar la lectura biométrica y la interoperabilidad con sistemas migratorios de otros países.