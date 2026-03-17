El futuro del periodismo con Lalo Zanoni: "Si no reconstruimos la confianza, el periodismo no tiene futuro"

En este nuevo episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Lalo Zanoni, periodista t analista de cultura digital sobre el futuro del periodismo.

En este nuevo episodio de Future Talks, Fernando Gril conversó con Lalo Zanoni, periodista, analista de cultura digital y uno de los observadores más lúcidos de la evolución de internet y los medios en Argentina, sobre el futuro del periodismo. Con una mirada histórica y, al mismo tiempo, profundamente actual, Zanoni propone una lectura cruda pero necesaria: “El periodismo perdió el control de la distribución. Y cuando perdió eso, lo perdió todo”.

El periodismo siempre estuvo atravesado por el poder. Nació ligado a la política, se profesionalizó con la idea de la objetividad y hoy atraviesa una de las transformaciones más profundas de su historia. En un ecosistema dominado por plataformas, algoritmos e inteligencia artificial, la pregunta ya no es solo cómo se informa, sino quién decide qué vemos, qué creemos y qué dejamos de creer.

De lo analógico a lo digital Durante décadas, los medios fueron dueños de su audiencia. Primero en papel, luego en radio y televisión. Pero con la llegada de internet —y especialmente con el desembarco de Google y las redes sociales— esa relación se quebró. “Publicamos todo gratis para captar audiencia, creyendo que después lo íbamos a monetizar. Fue uno de los grandes errores”, señala Zanoni. El resultado fue conocido: la torta publicitaria migró a las plataformas, mientras los medios siguieron financiando el contenido.

¿Cómo funciona el periodismo? - El futuro del periodismo - Lalo Zanoni - Future Talks 2 ¿Cómo funciona el periodismo? - El futuro del periodismo - Lalo Zanoni - Future Talks 2 En ese proceso, también cambió el rol del editor. “El editor dejó de ser una persona y pasó a ser el algoritmo”, explica. Ya no se decide qué se publica por criterios periodísticos, sino por lógicas de visibilidad, engagement y emociones. Una transformación que alteró no solo los modelos de negocio, sino también la forma de narrar la realidad.

Pero para Zanoni, el problema del periodismo va más allá de la tecnología. Hay una herida más profunda: la crisis de credibilidad. “El pacto básico del periodismo era ‘yo te voy a contar la verdad’. Cuando eso se rompe, no hay formato que lo salve”, afirma. En un contexto de polarización, posverdad y burbujas informativas, muchas audiencias ya no buscan información para entender, sino para confirmar sus propios prejuicios.