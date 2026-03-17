Docentes mendocinos se capacitarán en plataformas educativas con inteligencia artificial

La Dirección General de Escuelas ( DGE ) organizó en San Rafael la primera capacitación de 2026 destinada a docentes de secundaria en el marco del programa Mendoza Aumentada. La plataforma que incorpora inteligencia artificial fue desarrollada de manera integral para trabajar en las aulas en las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Naturales.

Del mismo modelo, durante la jornada de este lunes , los participantes de la zona Sur (San Rafael, General Alvear y Malargüe) se capacitarán y trabajarán sobre Cumbre, una plataforma educativa de enseñanza de inglés.

La directora de Educación Secundaria, Cecilia Páez, acompañó la actividad y anunció el inicio de un ciclo de capacitaciones, del cual formarán parte todos los departamentos de Mendoza.

“Hoy fueron invitados supervisores, directores y docentes de matemática, lengua, ciencias e informática para contarles con profundidad cómo se trabaja con las plataformas, cómo hacer el seguimiento para identificar situaciones a resolver, ya que podemos visualizar cada vez que los estudiantes utilizan la plataforma”, explicó Cecilia Páez.

“En esta capacitación buscamos acercarles herramientas a los supervisores y directivos para que acompañen a los docentes y potenciar el uso de la plataforma en el aula”, agregó la directora del Nivel Secundario.

La falta de capacitación en el diferencial de la marca se revela como un punto de quiebre. Foto: Shutterstock Capacitación a docentes en plataformas con IA. Shutterstock

Romina Méndez, coordinadora del programa Edutec, explicó que la Provincia trabaja dentro del sistema educativo con cuatro plataformas: Mendoza Aumentada (FlexFlit), Eduten, Matific y Cumbre que es una plataforma de inglés.

“Con Mendoza Aumentada trabajamos con estudiantes de primero a tercer año y próximamente vamos a trabajar con los estudiantes de cuarto y quinto año en un programa de operados de IA”, informó Méndez, y explicó que la plataforma de inglés Cumbre permitirá estudiar teoría, completar actividades y realizar exámenes.

Fernanda, profesora de Ciencias Naturales de la Escuela 4-130 Jorge de la Reta, participó en la capacitación y calificó de positivo el trabajo con las plataformas. “Tenemos la suerte de contar con los carros digitales que son muy útiles para nuestra escuela. Pudimos trabajar con varios contenidos junto a los estudiantes y también lo utilizamos para evaluarlos, debemos seguir creciendo en capacitación y contenidos para lograr una intervención directa con la IA”.