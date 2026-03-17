El programa que será dado de baja y tiene a 20.000 beneficiarios en Mendoza

El portal de la Secretaría de Trabajo de la Nación, lo confirma desde este martes 17 de marzo. El programa Volver al Trabajo, que tiene 20.000 beneficiarios en Mendoza no continuará . El último pago será realizado en abril y a partir de mayo dejará de existir. Será reemplazado por vouchers educativos.

El programa Volver al Trabajo es una iniciativa creada por el Gobierno de Javier Milei destinada a personas de 18 a 49 años, que buscó facilitar la inserción laboral formal a través de capacitaciones, prácticas formativas y apoyo a emprendimientos. Ofrece una asignación mensual de $78.000 condicionada a la participación en actividades de formación.

A mediados de febrero de este año, es decir hace un mes, el Ministerio de Capital Humano anunció una modificación profunda en el régimen de asistencia social que recibían miles de beneficiarios del programa Volver al Trabajo, al confirmar que el plan será reemplazado progresivamente por un nuevo sistema de vouchers educativos y capacitación laboral durante 2026.

Desde este martes 17 de marzo, ya es oficial: el portal https://portalempleo.gob.ar/ lo anuncia con este texto: "De acuerdo a lo establecido en los lineamientos generales y operativos, el programa Volver al Trabajo finaliza. En abril recibirás la última asignación mensual no remunerativa. Si estás invitado en capacitarte, te invitamos a completar el siguiente formulario. La participación en capacitaciones no implica sumas de dinero", dice el portal.

El Programa Volver al Trabajo tiene unos 900.000 beneficiarios en el país. En Mendoza, afecta a 20.000 personas que dejarán de percibirlo.

Los cambios coinciden con modificaciones que a la brevedad se darán en el organigrama de la Secretaría, que está por firmar Milei a través de un decreto. En el mismo, se eliminan todas a las agencias territoriales del país en sus facultades de politicas de trabajo y empleo. Quedarían incluidas en una dirección de articulación federal.

Los gremios están en alerta por esta decisión que se viene en breve, pero que es parte de una política que el Gobierno nacional inició y tiene que ver con el recorte de programas de asistencia social.

El reemplazo del programa

El nuevo sistema plantea varios cambios clave respecto al funcionamiento actual del programa Volver al Trabajo. A partir de ese momento, la asistencia será otorgada mediante vouchers vinculados a cursos de formación profesional y oficios, como gasista, electricista, pintura y otras actividades laborales.

La asistencia estará vinculada a capacitación. Para acceder a los vouchers y mantener el beneficio, será obligatorio inscribirse y asistir a cursos de formación laboral ofrecidos en conjunto con empresas y centros educativos.

Además, habrá una asistencia mínima exigida. Se trata del 70% a las clases o módulos formativos, y quienes no cumplan con esa exigencia pueden perder automáticamente el beneficio.

Al completar los módulos, los participantes recibirán certificados oficiales, con el objetivo de facilitar su inserción en el mercado laboral formal.

Los beneficiarios podrán elegir entre diversas opciones de formación, que combinarán contenidos teóricos y prácticos para adquirir competencias demandadas por sectores productivos.