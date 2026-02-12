Patricia Bullrich quiere estirar este "veranito parlamentario": ya tiene fecha para una nueva sesión

La Libertad Avanza se encamina a cerrar una semana con un broche de oro en el Congreso de la Nación, con la media sanción de la reforma laboral, la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo Unión Europea - Mercosur . En paralelo, ya piensa en los días que vendrán y quiere estirar este veranito parlamentario que atraviesa el oficialismo con el apoyo de sus aliados.

Así, la jefa del bloque de LLA en el Senado , Patricia Bullrich , quiere sesionar el próximo 26 de febrero para tratar los dos temas que hoy tendrán media sanción en Diputados: la baja de edad de imputabilidad y el acuerdo Unión Europea-Mercosur.

Además, la exministra de Seguridad dejó trascender que ya tiene los acuerdos para avanzar con la reforma en la Ley de Glaciares, uno de los temas que al igual que la reforma laboral, el Gobierno quiso impulsar en diciembre de 2025 pero debió postergar al año siguiente.

El tema quedó en un enredo luego de que no quedara claro la competencia de los ríos y cauces acuíferos que atraviesen distintas provincias. La principal modificación que piden los gobernadores es que puedan ser las administraciones provinciales las que decidan sobre el impacto ambiental para la ejecución de proyectos mineros en zonas periglaciares.

En parte, eso también estuvo negociando Diego Santilli el miércoles en el Senado, mientras se negociaba la reforma laboral.

Este proyecto ahora debe ser tratado por la Cámara de Diputados en su rol de cámara revisora. La vicepresidenta Victoria Villarruel firmó la media sanción ni bien se aprobó la última votación en particular y le dio giro.

Cuándo se trata la reforma laboral en Diputados

La intención del oficialismo es tratarlo antes del primero de marzo, fecha en la que el presidente Javier Milei inaugurará el período de sesiones ordinarias con un discurso ante la Asamblea Legislativa. El objetivo de La Libertad Avanza es llegar triunfante a esa fecha, con la reforma laboral convertida en ley.

Sin embargo, los tiempos en Diputados son distintos a los que pretende Martín Menem. Si bien LLA cuenta con la primera minoría en la Cámara baja, la pecera donde el oficialismo deberá ir a buscar los votos es mucho más variada. Varios de los diputados aliados al Gobierno quedaron heridos ya que no fueron tenidos en cuenta durante la negociación en el Senado.

Además, varios tienen su propia mirada sobre el mundo laboral y querrán sumar cambios. A Patricia Bullrich poco le importa eso. "Si los diputados quieren cambiar el proyecto, que lo hagan, nosotros acá insistiremos con lo aprobado", afirmó.