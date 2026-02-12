"Tengo un feeling: recta final": con Rosalía de fondo, Patricia Bullrich espera la reforma laboral

El Gobierno busca media sanción para su reforma laboral en una sesión tensa. Si se aprueba, el texto pasará a Diputados en los próximos días.

El Senado avanzahacia la votación del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, en una sesión cargada de tensión dentro y fuera del Congreso. En este contexto, y hacia el final de la votación, Patricia Bullrich hizo una enigmática publicación en X.

Tras el inicio de los discursos de cierre a las 21, la Cámara Alta se encamina a definir la iniciativa. Si obtiene media sanción, el texto pasará a la Cámara de Diputados.

La jornada legislativa transcurrió mientras en las inmediaciones del Palacio Legislativo se desarrollaba una movilización convocada por la CGT, con la adhesión de las dos CTA y organizaciones políticas opositoras. Hubo además incidentes aislados con militantes de izquierda, en un clima atravesado por el fuerte rechazo sindical al proyecto oficial.

Patricia Bullrich expectante por la media sanción de la reforma laboral La enigmática publicación de Patricia Bullrich Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como una actualización necesaria del régimen laboral vigente. La exministra de Seguridad y presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, sintetizó esa postura en sus redes sociales: “TENGO UN FEELING: recta final. La modernización laboral más importante de los últimos 50 años”.

El Gobierno apuesta a que la reforma se convierta en uno de los hitos centrales de su agenda económica y política. El proyecto introduce cambios en el esquema de indemnizaciones, en el sistema de aportes sindicales y en las modalidades de contratación, entre otros puntos que generaron fuertes cruces en el recinto.