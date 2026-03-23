Patricia Bullrich viral por un sándwich de milanesa: el divertido video de la senadora que es furor
La referente de La Libertad Avanza se volvió tendencia en redes sociales tras probar el clásico sándwich tucumano.
Las redes sociales no perdonan y, este fin de semana, la protagonista absoluta fue Patricia Bullrich. Un video de la senadora de La Libertad Avanza probando un auténtico sándwich de milanesa tucumano se volvió viral en cuestión de horas, generando miles de interacciones por lo espontáneo y divertido de la situación.
En las imágenes, que circularon principalmente en X y TikTok, se ve a la legisladora disfrutando del icónico plato regional, lo que despertó una ola de comentarios que destacaron su faceta más humana y carismática fuera del ámbito parlamentario.
"10 de 10": la respuesta de la senadora al video viral
La repercusión fue tal que la propia Bullrich decidió sumarse a la conversación digital. Lejos de mostrarse distante, la senadora respondió a una de las publicaciones más compartidas con un contundente “10/10”, dejando en claro que el sándwich de milanesa cumplió con todas sus expectativas gastronómicas.
Un fenómeno viral en un contexto de alta exposición
No es la primera vez que un dirigente político se vuelve tendencia por cuestiones ajenas a la gestión, pero en el caso de la senadora libertaria, la naturalidad de la escena ayudó a que el contenido se compartiera masivamente. El video ya cuenta con cientos de miles de reproducciones y ha generado una infinidad de memes que resaltan la "mística" del sándwich tucumano.
Con esta calificación de "diez puntos", Bullrich no solo cerró el debate sobre la calidad del producto, sino que también demostró que sabe manejar los tiempos y los códigos de las redes sociales para conectar con el público desde el humor.