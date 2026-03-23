Patricia Bullrich viral por un sándwich de milanesa: el divertido video de la senadora que es furor

Patricia Bullrich reconoció un "error" en la reforma laboral del Gobierno, que se propone llegar con las modificaciones antes del cierre de las extraordinarias.

Las redes sociales no perdonan y, este fin de semana, la protagonista absoluta fue Patricia Bullrich. Un video de la senadora de La Libertad Avanza probando un auténtico sándwich de milanesa tucumano se volvió viral en cuestión de horas, generando miles de interacciones por lo espontáneo y divertido de la situación.

En las imágenes, que circularon principalmente en X y TikTok, se ve a la legisladora disfrutando del icónico plato regional, lo que despertó una ola de comentarios que destacaron su faceta más humana y carismática fuera del ámbito parlamentario.

"10 de 10": la respuesta de la senadora al video viral patricia bullrich X/@fedyliber La repercusión fue tal que la propia Bullrich decidió sumarse a la conversación digital. Lejos de mostrarse distante, la senadora respondió a una de las publicaciones más compartidas con un contundente “10/10”, dejando en claro que el sándwich de milanesa cumplió con todas sus expectativas gastronómicas.

Un fenómeno viral en un contexto de alta exposición Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/patobullrich/status/2036068388976390339?s=46&t=vc7m1jAXT_6K1JjSAXYb6g&partner=&hide_thread=false 10/10 https://t.co/S0louVchHW — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 23, 2026 No es la primera vez que un dirigente político se vuelve tendencia por cuestiones ajenas a la gestión, pero en el caso de la senadora libertaria, la naturalidad de la escena ayudó a que el contenido se compartiera masivamente. El video ya cuenta con cientos de miles de reproducciones y ha generado una infinidad de memes que resaltan la "mística" del sándwich tucumano.