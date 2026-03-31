Protocolo antipiquetes: el Gobierno celebró un fallo judicial que mantiene vigente la norma de Patricia Bullrich

El Ministerio de Seguridad Nacional informó este lunes que, luego de un fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, el popularmente denominado protocolo antipiquetes continuará vigente pese a la resistencia judicial previa. "La Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar", celebró la exministra Patricia Bullrich .

Así lo dio a conocer la cartera que hoy conduce Alejandra Monteoliva, la cual señaló que el fallo de la Cámara reconoció que "se trata de una herramienta dirigida a las Fuerzas de Seguridad para intervenir frente a situaciones que afectan la circulación y el uso del espacio público, en el marco de la ley".

En ese sentido, el Ministerio de Seguridad enfatizó que las Fuerzas Federales continuarán interviniendo "cuando sea necesario para defender la libertad, garantizar garantizar el orden y hacer cumplir la ley".

La primera en hacer eco de la medida fue la jefa de la bancada libertaria en el Senado, Patricia Bullrich, principal promotora del protocolo, quien salió a celebrar la decisión de la Justicia.

"Nos decían tontos y que era imposible terminar con los piquetes. Lo hicimos. La Justicia vuelve a poner las cosas en su lugar: el protocolo es la herramienta para hacer cumplir la ley frente a grupos que viven de bloquear, extorsionar y tomar de rehén a millones de argentinos que quieren trabajar y circular", remarcó la exfuncionaria, y sentenció: "ORDEN".

Prácticamente en simultáneo, la ministra Alejandra Monteoliva enfatizó que la Justicia "le dio la razón al Gobierno nuevamente" y remarcó que "el protocolo sirve para terminar con los cortes y defender la libertad de quienes quieren circular, trabajar y vivir en paz".

La policía aplicó el protocolo antipiquetes afuera del Congreso La Justicia finalmente falló a favor del Gobierno y su protocolo antipiquetes, que continuará vigente. Juan Mateo Aberastain / MDZ

Cuáles eran las objeciones presentadas ante la Justicia

La decisión de la cámara se produce en respuesta a un fallo del juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal n° 11, quien en diciembre de 2025 había declarado la nulidad del protocolo antipiquetes.

En su sentencia, el magistrado había hecho lugar a un amparo presentado por el Centro de Estudios Legales (CELS) que cuestionaba la ilegitimidad de la Resolución 943/2023 y determinó que el Poder Ejecutivo había asumido facultades propias del Legislativo.

En ese contexto, Cormick había advertido que el protocolo del Gobierno "conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN (Poder Ejecutivo Nacional) por nuestro ordenamiento jurídico en cuanto bajo la apariencia de “instruir” al personal dependiente de dicho Ministerio está legislando y ello conforma violación al derecho aplicable por cuanto el PEN se inmiscuye en facultades propias del Poder Legislativo".

En ese sentido, el juez consideró que la medida "no resguarda el límite que le imponen los preceptos que surgen de la Constitución Nacional, de los Tratados que componen la ley máxima de nuestro país (art. 31 C.N.) y de la ley penal efectuando una interpretación y ampliación de lo establecido en el artículo 194 del Código Penal y de las normas que surgen del Código Procesal Penal además de soslayar las leyes que regulan la actividad de las fuerzas dependientes de ese Ministerio".

Sin embargo, el fallo fue discutido por el Gobierno, quien obtuvo un recurso de apelación para sostener la vigencia del protocolo hasta que la Justicia se pronunciara nuevamente, tal como ocurrió este martes.