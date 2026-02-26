Transporte, prepagas, luz y agua: uno por uno, todos los aumentos de marzo que ponen presión la inflación

A la espera que se conozca la inflación de febrero, que los analistas privados estiman podría rozar el 3%, ya se conocen los aumentos de marzo que impondrán presión en el IPC del tercer mes del año.

La inflación del tercer mes del año estará influenciada por la suba de los alquileres, el incremento de las prepagas, la suba en los colectivos, peajes y subte, entre otros servicios que sumarán presión al índice general de precios.

A partir del 1° de marzo, los colectivos que circulan en la provincia de Buenos Aires (PBA) aumentarán 4,9% . En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los cuadros tarifarios de los colectivos subirán 5,1% , que se determina por un índice construido a partir del IPC del Indec + 2% en relación con la tarifa anterior.

El Gobierno avanzó con una actualización de las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El aumento se registrará a partir del 16 de marzo y los nuevos valores para 104 líneas serán los siguientes:

Las boletas de electricidad en PBA tendrán desde el 1° de marzo incrementos que oscilarán entre el 12% y el 17% . El impacto final dependerá de la categoría de segmentación en la que se encuentre el usuario (Nivel 1, Nivel 2 o Nivel 3).

A su vez, las tarifas de AySA tendrán un ajuste del 4%. Esto en un marco donde se determinó una suba escalonada del agua del 4% mensual entre enero y abril.

Prepagas

En cuanto al sistema de medicina privada, las empresas comunicaron a sus afiliados que las cuotas de las prepagas llegarán con actualizaciones que oscilan entre 2,9% y 3,2%. La suba también aplica a los copagos.

Estos porcentajes responden a la estructura de costos de los prestadores de salud, donde se combinan insumos médicos y acuerdos paritarios del sector sanidad.

Alquileres

En relación a los alquileres, marzo tendrá dos esquemas de actualización bien diferenciados. Para aquellos inquilinos que se encuentran bajo la derogada Ley de Alquileres tendrán una suba del 33,8%, según el índice de contratos de locación (ICL) que promedia las variaciones de la inflación y los salarios, impactará en los acuerdos que mantienen la periodicidad de ajuste establecida en dicha norma. En enero el incremento fue de 36,39% y en febrero de 34,6%.

Mientras que para aquellos con contratos bajo la vigencia de la Ley 27.737, que utilizan la fórmula “Casa Propia” para la actualización, registrarán un incremento semestral del 16,61% en el tercer mes del año.

Colegios privados

En media de la vuelta a las clases, las cuotas de los colegios privados con subvención estatal tendrán un incremento del 5% para las instituciones educativas en CABA.

Mientras que las escuelas de la Provincia de Buenos Aires, la gobernación provincial aprobó una suba del 3%, pero los gremios esperan cerrar una cifra similar a la porteña.

Telefonía

Las empresas anticiparon a sus clientes que aplicarán un ajuste tarifario de alrededor del 3%, dependiendo del servicio y la operadora. La actualización en los valores será a partir de los primeros días de marzo.