Marzo 2026 llega con aumentos: cuánto suben colectivos, alquileres y tarifas

Marzo comienza con una nueva tanda de aumentos en servicios esenciales que impactan directamente en el presupuesto mensual. El boleto de colectivo en el AMBA, los alquileres, las cuotas de medicina prepaga, la tarifa de luz y el agua tendrán ajustes a lo largo del mes.

El transporte público volverá a aumentar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Las “líneas nacionales”, que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano, aplicarán una suba del 7,7% desde el 16 de marzo, según confirmó la Secretaría de Transporte.

Entre los principales aumentos que vienen en marzo 2026, se destaca el de las tarifas de luz. Foto: Archivo MDZ

Hasta 3 km: $1.113

3 a 6 km: $1.239,85

6 a 12 km: $1.335,38

12 a 27 km: $1.430,98

Más de 27 km: $1.525,94

La suba se suma al incremento aplicado en febrero y consolida un esquema de tarifas más alto para quienes viajan todos los días.

Alquileres: aumentos de hasta 33,89% según el contrato

Los alquileres también tendrán ajustes importantes en marzo, dependiendo del tipo de contrato vigente.

De acuerdo con el Colegio de Corredores Inmobiliarios (COCIR), los contratos que aún se rigen por la derogada Ley de Alquileres subirán 33,89% según el Índice de Contratos de Locación (ICL). En el caso de los firmados en marzo de 2023, el aumento interanual llegará al 149,34%.

En cambio, los acuerdos con actualización trimestral registrarán una suba del 7,3%. Los celebrados bajo la Ley 27.737, que utilizan la fórmula “Casa Propia”, tendrán un ajuste semestral del 16,61%.

Prepagas: las cuotas suben hasta 3,2%

Las empresas de medicina prepaga comunicaron incrementos de entre 2,9% y 3,2% en marzo. El aumento también impactará en los copagos.

El porcentaje toma como referencia la inflación de enero, que fue del 2,9% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los afiliados pueden consultar detalles de su plan en la plataforma digital habilitada por la Superintendencia de Servicios de Salud, donde es posible comparar tarifas y modalidades de cobertura.

Luz: a cuánto sube la tarifa eléctrica

El gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó nuevas tarifas eléctricas que comenzarán a regir el 1° de marzo. La medida alcanza a las zonas concesionadas por:

EDELAP

EDEA

EDEN

EDES

Los usuarios sin subsidios tendrán aumentos de hasta 17% (una factura promedio pasará de $46.100 a $52.000). En tanto, los residenciales con subsidio verán ajustes cercanos al 12%.

Cuánto saldrá el agua

La empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) aplicará en marzo el tercer tramo de su esquema de actualización gradual, con un tope de 4% mensual.

El nuevo valor promedio se ubicará en $22.739. El mecanismo fue autorizado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y se basa en una fórmula que combina salarios, precios mayoristas e inflación.

El panorama de marzo

Estos ajustes se producen en un escenario de subas mensuales que continúan acumulándose en distintos rubros.

Analistas privados estiman que el IPC de febrero se ubicará entre 2,5% y 3%, luego del 2,9% registrado en enero. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina había proyectado 2,1%, aunque el sondeo se realizó antes de conocerse el último dato oficial.

Con este panorama, marzo vuelve a concentrar aumentos en servicios esenciales que impactan de manera directa en el gasto fijo de los hogares.