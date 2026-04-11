La carne empuja la inflación y crecen pagos con vales en municipios del AMBA

Los precios de cortes de carne subieron en marzo y presionaron el IPC porteño. La falta de liquidez ya obliga a pagar parte de salarios con tickets de comida.

Los aumentos en la carne vacuna volvieron a impactar de lleno en el costo de vida durante marzo. En el AMBA, los precios de los distintos cortes registraron un alza del 10,6% en el mes y acumulan un incremento del 68,6% en el último año.

Los aumentos en la carne vacuna volvieron a impactar de lleno en el costo de vida durante marzo. En el AMBA, los precios de los distintos cortes registraron un alza del 10,6% en el mes y acumulan un incremento del 68,6% en el último año, de acuerdo a datos del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna (IPCVA).

Esta dinámica tuvo efecto directo sobre la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, que trepó al 3% en marzo, por encima del 2,6% de febrero. Dentro del rubro alimentos, el mayor impulso provino de carnes y derivados, que avanzaron un 6,3%, compensados parcialmente por bajas estacionales en frutas y verduras.

Impacto de la suba de la carne El impacto en el bolsillo no fue homogéneo: mientras en supermercados los precios subieron un 7,1%, en carnicerías de barrio el incremento alcanzó el 12,2%, ampliando la brecha entre canales de venta. Entre los cortes, la picada común lideró las subas con un 20,4%, seguida por la carnaza y la falda.

En paralelo, la pérdida de poder adquisitivo comienza a reflejarse en decisiones extremas en algunas administraciones locales. En la localidad entrerriana de Sauce de Luna, el municipio reemplazó un bono salarial por tickets de alimentos ante la falta de fondos para afrontar pagos en efectivo. La medida se da en un contexto de fuerte caída en la recaudación y cuentas embargadas.