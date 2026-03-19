Los precios de la carne subieron el doble que la inflación el último año, mientras cae el consumo

Hay coincidencia entre los analistas que en un contexto de importante suba de la inflación en alimentos responde a la dispara de los precios de la carne vacuna en los últimos meses. Ahora los propios datos de la industria cárnica lo confirman, en un contexto, en el que se sigue retrayendo el consumo de carne en el país.

Según datos de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina ( CICCRA ) en febrero el consumo de per cápita por año llegó a 47,3 kilos, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses, lo que marca una caída de 2,5% respecto al promedio de los doce meses anteriores, o lo que es lo mismo una baja de 1,2 kg/hab/año.

Más allá de que hay algunos cambios en las pautas de consumo , lo cierto también es que esto se da en un escenario de fuerte suba de los precios de los cortes. Así, el consumo per cápita se ubicó en el menor nivel en 20 años a nivel país.

"En febrero de 2026 el valor de la hacienda en pie registró un aumento de 8,5% mensual en el mercado de Cañuelas, manteniéndose el ritmo de incremento interanual en 72,7%", detalla el informe de CICCRA . Esta suba mensual se explica por una cuestión estacional y según los técnicos de CICCRA alcanzó a todas las categorías de animales, pero en particular a las más jóvenes y livianas.

"La suba interanual reflejó la continuidad del proceso de corrección (al alza) del precio relativo de la hacienda vacuna, explicado por la retracción de la oferta. Es importante recordar que la cadena de valor de la carne vacuna se vio negativamente impactada por una sucesión de tres campañas con clima adverso (secas muy intensas, inundaciones en algunas zonas productivas), que provocó ventas anticipadas de animales y también reducción de rodeos de hembras, todo lo cual se tradujo en menores zafras de terneros", detallaron.

De esta forma, en febrero el precio relativo del kilo vivo (con respecto al nivel general del índice de precios mayoristas) se mantuvo en el nivel más elevado de los últimos quince años.

Los cortes que más subieron

En el rubro carnes y derivados, en febrero el ritmo de aumento del precio promedio de los cortes vacunos llegó a 7,4% mensual, pero con diferencias según los casos.

Mientras la paleta, el cuadril y la nalga fueron los cortes con mayores alzas, con niveles de 8,1% y 8,0% en los últimos dos casos, la carne picada común tuvo un salto de 7,1% mensual y el asado registró un aumento de 5,7%.

"El precio promedio del kilo de asado se ubicó en $16.852,4, que en el caso del cuadril llegó a $19.792,7 y en el caso de la nalga a $20.527,5. El kilo de paleta subió a $15.817,9 y el de carne picada común quedó en $9.521,4", indicó CICCRA.

Por su parte, la caja de hamburguesas congeladas registró un aumento de 7,4% mensual ($ 6.854,1; caja por 4 unidades), en tanto que el precio del pollo entero subió más rápido que el de la carne vacuna por segundo mes consecutivo, 10,2% mensual ($ 4.489,0 por kilo).