Precios de la carne: prevén meses sin aumentos en pleno desplome del consumo

El empresario ganadero Marcelo Benedetti advirtió que los precios de la carne mostraron subas en semanas recientes, en un contexto de menor consumo interno y pérdida del poder adquisitivo, pero sostuvo que el mercado estaría alcanzando un punto de estabilidad. “Las exportaciones y la retención de cabezas y la escasez está haciendo que los precios suban”, explicó en MDZ Radio .

En ese sentido, planteó que el escenario inmediato no prevé nuevas subas: “Para mí los precios van a quedarse donde están, no van a subir más… por lo menos por dos o tres meses los precios van a estar estables”. Según detalló uno de los dueños de Granja Benedetti , “en lo que respecta a la carne bovina se ha tocado un techo”.

Benedetti describió un mercado con valores que tienden a ordenarse en función de la demanda, en un contexto donde el consumo de carne vacuna cayó a mínimos históricos. “Hoy estamos en un momento estacional como muy parejo… se vende mucha pulpa para milanesas porque iniciaron las clases… entonces uno encuentra una estabilidad en los cortes”, indicó.

20-03-2026 - MC - MARCELO BENEDETTI - EMPRESARIO GANADERO - PRECIO DE LA CARNE

En cuanto a referencias de precios, señaló: “Un kilo de asado alrededor de los 15 mil pesos, entre 15 y 17… un kilo de pulpa entre 13 a 17 y un kilo de molida o picada en el mismo valor”. Y remarcó que estos valores “no van a sufrir incrementos”.

El empresario vinculó la caída del consumo con el cambio en los hábitos de compra: “Los consumidores salieron a buscar otras proteínas, como cerdo, pollo… se ha notado mucho el incremento de venta de cerdo y de pollo”. En esa línea, consideró que la baja en los volúmenes consumidos incidió en la estabilidad de precios: “Esta pequeña baja de consumo… hizo que los valores retrocedieran o se estabilizaran”.

Poder adquisitivo y expectativas del mercado

Benedetti sostuvo que el comportamiento del mercado responde a variables clásicas como oferta, demanda y estacionalidad, pero también al contexto económico general. “Hoy los feedlots están llenos. Quiere decir que los próximos meses vamos a tener suficiente carne para abastecer a precios lógicos”, afirmó.

A la vez, buscó llevar previsibilidad frente a la incertidumbre inflacionaria: “No vamos a tener grandes locuras de precios, por lo menos en 3, 4 meses más… van a haber valores acordes”.

Respecto del consumo interno, remarcó su peso estructural en el país: “Tenemos un consumo interno muy fuerte en Argentina… ese 75% hizo que esta pequeña baja de consumo… hiciera que los valores retrocedieran o se estabilizaran”.

Finalmente, vinculó el escenario actual con un cambio en la dinámica económica y en el comportamiento empresarial: “Hoy en el país hay que competir, hay que ser eficiente… entendemos que no hay que remarcar”. Y concluyó: “El país cambió”.