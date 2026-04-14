El secretario del Tesoro de Estados Unidos sostuvo que las reformas de Javier Milei son un "éxito"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, apoyó nuevamente al Gobierno de Javier Milei.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvo este martes que las reformas de Javier Milei son un "éxito". Las declaraciones del funcionario estadounidense se dieron en un evento del Instituto de Finanzas Internacionales.

"Argentina ha sido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días. Decenas de millones de personas han salido de la pobreza y es muy interesante ver que los más pobres y los más jóvenes votaron al gobierno de Javier Milei. Hay optimismo allí", señaló Bessent.

Por otra parte, Bessent destacó el accionar de la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, por el posicionamiento frente a la Argentina. "El FMI estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina, y Argentina ha sido un éxito rotundo", dijo.

Relación con China y Medio Oriente Sobre la relación entre Estados Unidos y China, el funcionario estadounidense expresó que el país asiático fue un socio poco fiable durante el conflicto en Medio Oriente, debido a que acaparó reservas de petróleo y limitó las exportaciones de algunos productos.