El dólar blue subió levemente y el oficial sigue por debajo de los $1.400

En un día clave por el apoyo que le brindó Scott Bessent (Secretario del Tesoro de Estados Unidos) a Javier Milei destacando las reformas que ha encabezado el presidente argentino y en un día donde se conoce el dato de la inflación de marzo, el dólar no tuvo movimientos bruscos.

El dólar oficial cerró hoy en $1.335 para la compra y $1.385 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin registrar cambios respecto del cierre de ayer.

La divisa estadounidense operó con poca volatilidad en la segunda jornada de la semana. Tras haber bajado $10 el lunes, afianzó su valor por debajo de los $1.400 y se encamina a romper la barrera de los $1.380. En lo que va del año, acumula una caída de $101.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.385 y $1.425 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.390 para la compra y $1.410 para la venta, con una suba de $5 en la jornada, lo que representa un alza del 0,36%.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio recuperó valor y cortó la racha de seis ruedas en baja: subió $6 (0,4%), en medio de un contexto en donde el Banco Central (BCRA) continúa con las compras diarias de dólares.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,76% hasta $1.409,8, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,21% hasta los $1.467,2.

Las reservas del BCRA se ubicaban el lunes en US$45.410 millones, luego de haber adquirido US$112 millones en el mercado mayorista.