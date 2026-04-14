La importante cadena que revolucionó el cine en Argentina que evalúa vender sus operaciones en el país

El grupo propietario de los cines Showcase inició un proceso de revisión estratégica de su presencia en Argentina y analiza la posible venta de sus activos , entre ellos Norcenter. La operación fue encargada a la consultora Quantum Finanzas, en medio de un escenario desafiante para el cine en el país.

La decisión se enmarca en una revisión estratégica orientada a analizar alternativas para su negocio local, en un contexto económico y sectorial cada vez más exigente.

En la Argentina, Showcase combina la operación de una red de complejos cinematográficos con un activo inmobiliario de gran escala. La empresa cuenta con siete complejos de cine distribuidos en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y distintas localidades del interior del país .

En total, la cadena suma más de 70 pantallas, lo que la posiciona como uno de los actores relevantes del mercado de exhibición cinematográfica nacional.

El principal activo del grupo en la Argentina es Norcenter, un centro comercial ubicado en la intersección de Panamericana y Debenedetti, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Este desarrollo integra una combinación de locales comerciales, propuestas gastronómicas, oficinas y un complejo de cines, incluyendo una sala IMAX.

Showcase La cadena cuenta con un gran complejo en Norcenter, que incluye con la primer pantalla IMAX en Buenos Aires.

Gracias a su estructura diversificada, Norcenter funciona como un emprendimiento inmobiliario con múltiples fuentes de ingresos, lo que incrementa su atractivo para potenciales inversores y lo posiciona como una pieza clave dentro del proceso de desinversión.

Caída en la asistencia

La decisión de analizar la salida del país se produce en un contexto adverso para el sector de exhibición cinematográfica en la Argentina. La industria atraviesa una etapa de contracción sostenida, marcada por una menor asistencia del público y una creciente volatilidad en los ingresos.

Durante 2025, se vendieron aproximadamente 32,7 millones de entradas, lo que representó una caída cercana al 6% en comparación con 2024 y un descenso aún más significativo respecto de 2023, cuando la asistencia había superado los 40 millones de espectadores.

El inicio de 2026 profundizó esta tendencia negativa. En marzo, la concurrencia a las salas registró una disminución interanual cercana al 27%, mientras que el acumulado del año también muestra cifras en retroceso.