Fiesta del cine: cómo conseguir entradas a $4.000 y qué películas vuelven a estar disponibles

La industria cinematográfica local se prepara para un verdadero aluvión de espectadores. Desde este jueves 19 y hasta el miércoles 25 de febrero, las salas de toda la Argentina abrirán sus puertas para una edición imperdible de la Fiesta del Cine.

fiesta-del-cine-poster Las entradas para el cine saldrán $4.000. Fiesta del cine Durante estos siete días, el público podrá acceder a funciones en formato 2D y 3D por un precio promocional de $4.000, una cifra más que tentadora para combatir la inflación y volver a disfrutar del ritual de la pantalla grande. Además del costo reducido en los tickets, los complejos adheridos sumarán beneficios exclusivos en sus candy bars y precios especiales para las salas premium.

De los clásicos de oro a los tanques actuales por solo $4.000 Los fanáticos de los clásicos tendrán la oportunidad de ver en pantalla gigante joyas como Casablanca y Lo que el viento se llevó, o suspirar con el romance de Notting Hill y la saga de Antes del amanecer. Pero no todo es blanco y negro; el fenómeno de Barbie regresa a la cartelera junto a éxitos recientes como F1, El Descenso y el terror de Conjuro 4. Para quienes apoyan el talento local, la aclamada Homo Argentum vuelve a proyectarse tras su gran desempeño en las salas.

margot-barbie-1.jpg Barbie vuelve a las salas por La Fiesta del Cine. Archivo MDZ La grilla se completa con novedades que llegan justo para el inicio del evento. Este 19 de febrero debutan títulos como Líbralos del mal y ¿Está funcionando esto?, permitiendo que los espectadores descubran estrenos recientes sin pagar de más. A estos se suman películas que ya vienen dando que hablar y permanecen en cartel, tales como Zootopia 2, Hamnet, Avatar, Silent Hill, Marty Supreme y la esperada Cumbres Borrascosas, asegurando opciones para todas las edades y gustos.