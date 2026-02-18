Empieza la semana más esperada por cinéfilos: tickets a $4.000 en todo el país y promos en combos

La Fiesta del Cine regresa con una nueva edición que promete volver a llenar butacas. El evento se realizará del jueves 19 al miércoles 25 de febrero en complejos de todo el país y tendrá un precio promocional en tickets : $4.000 para funciones 2D y 3D .

Además, varios cines sumarán descuentos y beneficios en los combos de pochoclos, una combinación pensada para empujar el plan más clásico de la semana: salir a ver una película en pantalla grande sin que el bolsillo se resienta tanto.

La propuesta busca reunir a espectadores con gustos diferentes. La programación se apoya en una mezcla que suele funcionar: títulos que invitan a la nostalgia, películas de los últimos años que convocan por arrastre y opciones para quienes quieren sumarse sin tener que elegir “a ciegas”. La lógica es simple: aprovechar la semana promocional para volver al ritual del cine, con oferta variada y funciones disponibles en múltiples ciudades.

Uno de los ganchos más fuertes de esta edición es el regreso de películas que vuelven especialmente para el evento. Entre los reestrenos aparecen clásicos como Casablanca y Lo que el viento se llevó , junto con romances que se transformaron en marca registrada para muchas generaciones, como Notting Hill , Antes del amanecer y Antes del atardecer . A ese paquete se le suman éxitos más cercanos en el tiempo que también retornan a la cartelera, entre ellos Barbie , Lilo y Stitch , F1 , El Descenso y Conjuro 4 .

En el listado también se destaca el regreso de Homo Argentum , una producción argentina que había logrado buena repercusión y vuelve a los cines tras su paso exitoso por salas. Para el público local, ese reestreno puede ser un incentivo extra: repetir en pantalla grande una película que ya generó conversación y, al mismo tiempo, sumar cine nacional a la experiencia del evento.

cinemark-neuquen-interna1-nqn-medium-size Imagen creada con IA

Estrenos y películas que siguen en sala durante la semana del evento

La semana promocional no se limita a reestrenos. La Fiesta del Cine coincide con lanzamientos que llegan a las salas el 19 de febrero, como Líbralos del mal y ¿Está funcionando esto?, ampliando la oferta para quienes prefieren ver novedades. La idea es que no haya una sola puerta de entrada: se puede elegir entre clásicos, regresos recientes o estrenos de la semana.

Además, el evento convive con títulos que ya venían en exhibición y se mantienen durante esos días. Entre las películas que continúan en cartelera figuran Zootopia 2, Hamnet, Avatar, Silent Hill, El día del fin del mundo, Marty Supreme, La empleada, Goat, Cumbres Borrascosas, Caminos del crimen, The Moment y Ayuda!, entre otras. Es decir, hay variedad para armar plan en familia, salida en pareja o función de amigos, sin depender de una sola opción.

El precio de $4.000 aplica a funciones 2D y 3D, mientras que los complejos suelen definir valores especiales para formatos premium, como salas con butacas reclinables o proyecciones de mayor calidad. A eso se suman promociones en combos y beneficios adicionales que cambian según cada cine. Para saber qué salas participan, la organización informó que el listado completo de complejos adheridos está disponible en la web oficial de la Fiesta del Cine.