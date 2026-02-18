Las Tortugas Ninja regresan al cine y el plan es enorme

El regreso de las Tortugas Ninja no es un simple homenaje. Cine, series y juguetes: el nuevo asalto de las Tortugas.

Vuelven. Y no es nostalgia. Las Tortugas Ninja siguen vivas en la cultura pop y ahora preparan un regreso que mezcla cine, series, libros y juguetes. El aniversario 35 activa un plan amplio, con reestrenos y proyectos nuevos. Leonardo, Raphael, Donatello y Michelangelo vuelven a escena con propuestas para varias edades y pantallas.

Tortugas Ninja forever Del 13 al 19 de marzo, Fathom Entertainment, Saga Arts y Warner Bros. Pictures llevarán a los cines Las Tortugas Ninja II: El secreto de Ooze. El reestreno celebra una era que marcó a una generación y reactiva el interés por la saga.

Embed - Trailer La franquicia entra en una fase de expansión bajo Skydance dentro de Paramount. Según Variety, el plan cubre series digitales, novelas y alianzas de licencias. La estrategia busca ampliar audiencias y reforzar una propiedad con más de 40 años de historia.

Uno de los anuncios es Teeny Mutant Ninja Turtles, serie animada en CG con 30 episodios de cuatro minutos. Apunta a público preescolar y se estrenará en YouTube. La trama explora la infancia del cuarteto, con humor simple y ritmo breve, pensado para consumo rápido.

tortugas Y más En el terreno editorial, en junio llega la novelización de The Last Ronin, editada por Abrams y escrita por Erik Burnham. La historia sigue a la única Tortuga sobreviviente en un Nueva York hostil, con un tono adulto y oscuro que amplía el alcance del universo.