Verano en el cine: estos son los dos estrenos recomendados del día

Empezó un año nuevo y hay tradiciones que no se terminan al cambiar el calendario. Este 2026 dio comienzo un día jueves y eso es sinónimo de estrenos de cine . Tomá nota y elegí cuál es tu película favorita para ver en la pantalla grande.

En esta ocasión, se habla de una jornada muy particular porque a partir de hoy está disponible la Fiesta del cine y la cantidad de películas en cartelera es inusual. Si querés saber de qué se trata entrá a este link .

Sinopsis: En 1917, dos jóvenes estudiantes de música del Conservatorio de Boston se unen por su pasión mutua por la música folclórica. Unos años después se reencuentran al embarcarse en un viaje de recopilación de canciones por los remansos de Maine.

Libralos del mal

Sinopsis: Una pareja viaja a una cabaña apartada para festejar su aniversario. Cuando él se va repentinamente por una emergencia laboral, Liz (Tatiana Maslany) se enfrenta a una fuerza maligna que revela los horrores del sitio y las fracturas de su vínculo.

Líbralos del mal - tráiler

Elenco: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Birkett Turton, Eden Weiss, Cassandra Ebner, Tess Degenstein, Erin Boyes, Gina Vultaggio, Claire Friesen, Christin Park

Duración: 99 minutos

¿Está funcionando esto?

Sinopsis: Mientras su matrimonio se desmorona silenciosamente, Alex (Will Arnett) enfrenta la mediana edad y un inminente divorcio, buscando un nuevo propósito en la escena humorística de Nueva York a la vez que Tess (Laura Dern) confronta los sacrificios que hizo por su familia —obligándolos a navegar la crianza compartida, la identidad, y la posibilidad de que el amor adopte una nueva forma.

esta-funcionando-esto ¿Está funcionando esto? estrena hoy. Archivo MDZ

Elenco: Will Arnett, Laura Dern, Andra Day, Bradley Cooper, Christine Ebersole, Ciarán Hinds, Sean Hayes, Amy Sedaris, Chloe Radcliffe, Scott Icenogle

Duración: 121 minutos