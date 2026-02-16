Polémica: el gran problema de la nueva película de Cumbres Borrascosas

Cumbres Borrascosas en cine: el cambio que enfureció a fans. Por qué esta versión divide al público.

La nueva versión de Cumbres Borrascosas llegó al cine con mucho ruido y promesas, pero va dejando un vacío grande para los conocedores de la materia. La adaptación de Emerald Fennell toma el clásico de Emily Brontë y lo reduce a un romance oscuro sin conflicto social. Y esto no es un detalle menor, es el problema.

La polémica de la nueva película La novela, publicada en 1847, no es solo una historia de amor tóxico. Es una obra atravesada por la lucha de clases, la herencia, la exclusión y la violencia estructural. Heathcliff no es un galán trágico. Es un intruso en un sistema cerrado, humillado por su origen, sin acceso a la propiedad ni al apellido.

cumbres En la película, ese eje desaparece. Heathcliff ahora es blanco, atractivo y sin marcas de marginalidad. Lo interpreta Jacob Elordi, con presencia magnética y poco conflicto social alrededor. El personaje pierde su condición incómoda y, con eso, su razón de ser.

El resultado es un relato donde la violencia física y psicológica queda estilizada. Ya no surge del abuso ni del trauma heredado. Se presenta como un juego romántico intenso. Esa decisión borra el peso ético del texto original y vuelve la historia más digerible para el consumo masivo.

cumbres3 Los datos son claros. El libro vendió millones de copias y sigue en planes de estudio por su mirada crítica del orden social inglés. Esta versión ignora ese legado. Al quitar el conflicto de clase, los personajes se vuelven planos. No hay tensión real. No hay amenaza. No hay riesgo.