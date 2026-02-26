Plazo fijo: cuánto se gana con $3.000.000 en los bancos que ofrecen mayor tasa

Plazo fijo: los bancos que ofrecen mayor tasa pueden generar diferencias de más de $20.000 en solo 30 días por una inversión de $3.000.000.

El plazo fijo continúa siendo una de las alternativas más elegidas por quienes buscan invertir su dinero sin asumir grandes riesgos. Con una tasa previamente establecida y un rendimiento conocido desde el inicio, esta herramienta permite obtener una ganancia en pesos en plazos cortos, como 30 días. Sin embargo, no todos los bancos pagan lo mismo: las diferencias de tasa pueden impactar de manera significativa en el resultado final.

Las tasas de plazo fijo que publican las entidades financieras surgen de la información que reportan al Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el marco del Régimen Informativo de Transparencia. Con un escenario de tasas heterogéneas, invertir $3.000.000 a 30 días puede generar diferencias de más de $20.000 según el banco elegido.

Las entidades que hoy pagan más Entre las entidades que informan tasas online para no clientes, los rendimientos más altos se ubican en torno al 34% nominal anual (TNA). Encabezan la lista Crédito Regional Compañía Financiera, con 34,1%; REBA Compañía Financiera, con 34%; y un grupo de bancos con 33,5% como Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian y Banco Voii. También Banco Bica ofrece 33%.

Con una TNA de 34,1%, un depósito de $3.000.000 a 30 días genera una ganancia aproximada de $84.000. En el caso de una tasa del 34%, el rendimiento ronda los $83.800; mientras que con 33,5% la utilidad se ubica cerca de $82.600. En todos los casos, el retorno mensual supera los $81.000.

Algunas entidades financieras superan el 34% de TNA a 30 días. Qué pasa en los bancos de mayor volumen La situación es distinta en los bancos con mayor volumen de depósitos del sistema. Según los datos informados al BCRA, el Banco de la Nación Argentina y el Banco de la Provincia de Buenos Aires ofrecen 25% de TNA, mientras que Banco Santander Argentina y Banco Galicia pagan 23%. En tanto, BBVA Argentina se ubica en 24% y Banco Macro en 28%.