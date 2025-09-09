Caso Solange Musse: confirman que la querella pedirá prisión efectiva

El juicio por el caso Solange Musse en Córdoba suma seis testigos. La querella pedirá prisión efectiva y ampliar cargos contra los dos funcionarios acusados.

Este miércoles continuará en Córdoba el juicio con jurados populares contra los dos funcionarios acusados de impedir que Pablo Musse ingresara a la provincia para despedirse de su hija Solange Musse, fallecida de cáncer durante la pandemia. En la audiencia declararán seis testigos, mientras la querella insistirá con solicitar la prisión efectiva de los imputados.

El abogado Carlos Nayi adelantó que darán su testimonio el ex ministro de Salud, Diego Cardozo; el médico Sergio José Ali; el ex director del COE Regional, Carlos Pepe; el ex titular del Hospital de Niños de Córdoba, Juan Ledesma —ya condenado por abuso sexual—; el ex secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria Claudio Vignetta, y el ex integrante del organismo, Ciceri.

El letrado precisó que en la jornada anterior no logró presentar los pedidos de agravamiento de las acusaciones contra el médico Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales por “cuestiones de tiempo”. Ambos están actualmente procesados por abuso de autoridad y por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El caso de Solange Musse Nayi adelantó que reclamará que Andrada sea considerado coautor de abuso de autoridad y responsable mediato de privación ilegal de la libertad por abuso funcional y vejaciones. Respecto de Morales, pedirá que se la juzgue como coautora de abuso de autoridad y autora mediata del delito de privación ilegal de la libertad calificada, además de vejaciones en concurso real.

El representante de la familia Musse confirmó que exigirá prisión efectiva para los dos procesados y aclaró que aún no se fijó fecha para los alegatos finales.