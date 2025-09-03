Una menor es buscada intensamente en Mar del Plata: la inquietante carta que encontraron sus padres

Una menor de 15 años, identificada como Nahiara Kimey Gordillo, es buscada intensamente en la ciudad de Mar del Plata . La joven fue vista por última vez el lunes por la madrugada y su familia la busca desesperadamente.

Según detallaron los familiares de Nahiara, la adolescente había dejado el colegio hace un mes, debido a problemas con sus compañeras. Por lo tanto, decidieron que la joven acompañaría a su padre al trabajo.

Sin embargo, unos días atrás, la menor discutió con su hermano y el lunes pasado, cerca de las 5 de la mañana, se fue de su casa. La última vez que la vieron, llevaba un camperón negro marca Nike y zapatillas blancas.

Tras la desaparición de la adolecente , sus padres encontraron una carta que comenzaba: “Lo único que hago es traer problemas y preocupaciones. Me voy antes de que alguno de los dos se vaya primero”. Y concluye: “Los amo demasiado pero no puedo más así. Por favor no me busquen”.

A su vez, el lunes por la tarde, Nahiara compartió una historia en sus redes sociales. “Estoy bien, estoy en un lugar seguro con comida y todo. No quiero que me busquen más por favor se los pido, me siento mejor así”, publicó, a través de su cuenta de Instagram.

En diálogo con el medio 0223, la familia de la joven desaparecida señaló que desconfían de la publicación. “La historia se publicó desde su cuenta, sí. Pero no sabemos si es ella la que escribió porque no escuchamos su voz”, manifestó Damián, el padre de Nahiara.

Los padres de la menor la buscan desesperadamente por toda la ciudad. A través de sus redes sociales, compartieron una carta dirigida a su hija. “Hola hija. Nos gustaría que vuelvas a casa y hables de las cosas que te pasan así las podemos solucionar. No sirve de nada irse de la casa sin enfrentar los problemas”, dice el escrito.

Quien pueda aportar datos sobre el paradero de Nahiara Kimey Gordillo puede comunicarse al 911 o al 2236247315.