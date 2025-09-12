Inesperado giro en la investigación por la muerte del turista argentino en Brasil

Un turista argentino , identificado como Alejandro Ainsworth (54), fue hallado muerto en Brasil . La víctima había desaparecido el domingo por la noche cuando salió de su hospedaje y nunca regresó. Además, su familia había denunciado que lo habían secuestrado y que le habían vaciado sus cuentas bancarias.

En las últimas horas, se conocieron nuevos detalles que modifican la hipótesis inicial. Los peritos indicaron que la víctima no presentaba signos de violencia, lo que refuerza la posibilidad de que haya sido víctima de un ataque conocido como “Boa Noite, Cinderela”.

En Argentina, esta modalidad es conocida como “viuda negra”, donde la víctima es seducida y drogada. Una vez que la persona está inconsciente, los atacantes les roban sus pertenencias y desaparecen.

El hombre de 54 años fue visto por última vez el pasado 7 de septiembre cuando salió del Airbnb que había alquilado. En las imágen se observa a Ainsworth saliendo de su hospedaje en Copacabana, Río de Janeiro, a las 23.44 del domingo pasado.

La familia de Alejandro denunció que el lunes por la madrugada comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, entre ellos, préstamos, transferencias y cambios de contraseñas. “Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones”, indicó su hijo Alan, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. Según señaló, a su papá le sacaron 3.500 dólares y un préstamo de 4 millones de pesos.

En estos momentos, la Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) se encuentra a cargo de la investigación. Las autoridades aguardan los resultados de los exámenes toxicológicos para determinar con precisión la causa de muerte. Además, se busca identificar a los sospechosos.