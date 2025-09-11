Tragedia y brutalidad en Brasil: una niña de 11 años murió golpeada por sus compañeros de escuela

En la región del Sertão de Pernambuco de Brasil , ocurrió una tragedia protagonizada por una niña de 11 años que fue golpeada por sus compañeros de la escuela en Belém do São Francisco por negarse a "quedarse con él", según la información proporcionada por el informe policial sobre el caso. Alicia Valentina falleció cuatro días después por muerte cerebral.

El ataque tuvo lugar el 3 de septiembre y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento educativo, no obstante los rostros de los estudiantes fue difuminado con el fin de proteger su identidad, en consonancia con el Estatuto de la Niñez y la Adolescencia.

Las Cámaras De Seguridad Que Muestran A Alicia Después Del Ataque

El video, grabado a las 13.04, muestra a Alicia atravesando el patio de la escuela en dirección hacia el baño, vestida con camisa blanca y jeans. A su vez, se registró a un grupo reducido de alumnos frente a ese mismo baño de la Escuela Municipal Tía Zita, donde luego se ve a los estudiantes moviéndose cerca de la puerta del baño.

En un momento, uno de ellos empuja a una persona, que hasta el momento no se ha podido confirmar que sea la niña. Segundos después, un niño que fue testigo de la situación vuelve corriendo al patio y habla con alguien del personal. La secuencia continúa con Alicia que sale del baño, pero con su mano en su oreja izquierda, y pide ayuda al miembro del personal del colegio manteniendo su mano sobre su oreja y además, tapándose la nariz, en un presunto intento de cortar el sangrado.

Escuela Municipal Tía Zita La escuela a la que asistía Alicia, la niña que murió golpeada por sus compañeros de clase. X

Qué dice el informe policial sobre el caso de la muerte de la niña en Brasil

De acuerdo con lo dictaminado por las autoridades policiales, Alicia sufrió golpes a manos de cuatro chicos y una chica. El informe sostiene que uno de los compañeros de clase comenzó la paliza porque la víctima no quería "quedarse con él".

El certificado de defunción de Alicia afirma que la causa de la muerte fue "traumatismo craneoencefálico causado por un instrumento contundente".

La madre de la víctima, que prefirió mantener el anonimato, relató que durante el rescate su hija no pudo explicar con precisión cómo sucedieron los ataques. Aunque no se ha dado a conocer oficialmente la edad de los estudiantes implicados, la madre señaló que uno de los jóvenes tendría entre 13 y 14 años.

Alicia Valentina fue atendida inicialmente en tres centros de salud del interior del estado, hasta que fue trasladada al Hospital da Restauração, donde finalmente falleció.

Según contó la madre, un profesor le comunicó el primer diagnóstico del estado de su hija. Tras la agresión, el personal escolar la condujo al hospital municipal, donde recibió medicación y, luego de un tiempo de observación, le dieron el alta.

De regreso en casa, Alicia presentó una hemorragia en el oído, lo que motivó que su madre la llevara a un centro sanitario cercano. Allí la atendieron y nuevamente le dieron el alta.

Más tarde, al ver que su hija había vomitado sangre, la madre decidió trasladarla al Hospital Municipal de Belém do São Francisco. Desde ese hospital, Alicia fue transferida de urgencia al Hospital Salgueiro, a unos 80 km de distancia.

Cuatro días después, la niña fue declarada con muerte cerebral en el Hospital da Restauração, ubicado en el centro de Recife.