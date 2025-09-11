La última imagen con vida del turista argentino que fue secuestrado y asesinado en Brasil

Una cámara de seguridad captó el momento en el que Alejandro Ainsworth salió de su hospedaje en Copacabana, Río de Janeiro.

Un turista argentino, identificado como Alejandro Ainsworth (54), fue hallado muerto en Brasil. La víctima había desaparecido el domingo por la noche cuando salió de su hospedaje y nunca regresó. Además, su familia había denunciado que lo habían secuestrado y que le habían vaciado sus cuentas bancarias.

En las últimas horas, se conoció un video sobre la última vez que fue visto con vida. En la imágen se observa a Ainsworth saliendo de su hospedaje en Copacabana, Río de Janeiro, a las 23.44 del pasado domingo 7 de septiembre.

La denuncia de la familia El hombre de 54 años fue visto por última vez el pasado 7 de septiembre cuando salió del Airbnb que había alquilado. Según trascendió, Ainsworth había viajado a Brasil porque se le vencían unas millas de vuelo. La familia de Alejandro denunció que el lunes por la madrugada comenzaron a registrarse movimientos inusuales en sus cuentas bancarias, entre ellos, préstamos, transferencias y cambios de contraseñas.

“Entiendo que es un secuestro porque a las 2 del lunes empiezan a haber movimientos, cambios de contraseña, transacciones”, indicó su hijo Alan, en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas. Según señaló, a su papá le sacaron 3.500 dólares y un préstamo de 4 millones de pesos.