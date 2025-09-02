Un buzo argentino lucha por su vida tras un accidente en Bahamas y su familia está desesperada

Juan Cruz Zanaboni , instructor de buceo y capitán de barco oriundo de Temperley, Buenos Aires, sufrió un grave accidente en Bahamas durante una capacitación de apnea. El incidente ocurrió el sábado mientras el argentino realizaba prácticas bajo el agua y lo encontró inconsciente, con pulso débil. Tras ser reanimado con RCP durante siete minutos, fue intubado y permanece en estado crítico.

El accidente se produjo mientras Juan Cruz estaba de franco y acompañaba a su novia, Cecilia Bacella, quien viajó desde Rosario. Ambos estaban en Bahamas por un trabajo relacionado con la limpieza de un dique seco, donde el buzo se desempeñaba al mando de un buque.

Tras los primeros cuidados en Freeport, las autoridades médicas determinaron que necesitaba ser conectado a un equipo ECMO para oxigenar la sangre de manera artificial, debido al agua acumulada en sus pulmones.

Debido a la complejidad del caso, Juan Cruz fue trasladado a Cancún, México , donde un hospital de mayor complejidad médica puede garantizar el tratamiento avanzado que requiere. Los médicos comenzaron a retirar la sedación y, según familiares, el buzo respondió a estímulos básicos, moviendo brazos e intentando abrir los ojos, aunque sigue intubado.

El costo del operativo, que incluye traslado en avión sanitario especializado, internación y tratamiento médico, asciende a aproximadamente 300.000 dólares, cifra que supera los 400 millones de pesos argentinos. Por ello, familiares y amigos iniciaron una colecta solidaria para ayudar a cubrir los gastos.

Además, varias escuelas de buceo del país se sumaron a la campaña realizando cursos a beneficio, incluyendo la capacitación internacional “Stop the Bleed”, que enseña cómo actuar ante hemorragias graves.

Piden ayuda

Los interesados en colaborar pueden hacerlo mediante transferencias a cuentas bancarias y billeteras virtuales habilitadas por la familia. Entre ellas, el alias Ximenita1981 del Banco Francés, a nombre de María Ximena Zanaboni, hermana de Juan Cruz, y cuentas en dólares y euros a nombre de familiares directos. Toda la recaudación será destinada a cubrir el tratamiento, traslado y rehabilitación del buzo argentino.

Cecilia Bacella, su pareja, hizo un llamado a la solidaridad a través de Instagram: “Los gastos médicos son enormes y necesitamos ayuda para trasladarlo a un centro especializado, primero en Miami y luego a Argentina. Cada aporte nos acerca a salvarle la vida. Por favor, ayúdennos donando y compartiendo esta campaña”.

Mientras tanto, la comunidad del buceo y amigos de Juan Cruz siguen organizando actividades a beneficio, con la esperanza de reunir los fondos necesarios para que el instructor pueda continuar con su recuperación. Su caso ha conmovido a colegas y allegados, que destacan su trayectoria internacional y su dedicación como instructor y profesional del buceo.