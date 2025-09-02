El deporte más allá de la edad: básquet y el ejemplo de seguir compitiendo

El maxibásquet es mucho más que un deporte para veteranos. En cada partido, hombres y mujeres de más de 40 años y hasta de más 80 demuestran que la pasión deportiva no tiene edad y no desaparece con el tiempo, sino que se transforma en energía y compañerismo.

El último Mundial de maxibásquet realizado en Suiza tuvo a varios equipos argentinos participando en distintas categorías, tanto femeninas como masculinas. Desde los +40 hasta los +80, cada plantel se organizó a pulmón para representar al país en competencias internacionales.

El equipo femenino de +60 logró grandes victorias en la fase de grupos y avanzó hasta octavos de final, dejando en claro que la garra y la constancia no entienden de edades . Lo mismo ocurrió con las categorías de +65, +50 y +40, que dieron pelea en cada encuentro y disfrutaron de la experiencia colectiva.

La Federación Femenina de Maxibásquet Argentina es un faro de organización y profesionalismo en estos torneos.

Más allá de los resultados, la convivencia y el viaje se transformaron en el mayor premio. Compartir la cancha con rivales de distintos países les dio la posibilidad de seguir aprendiendo y celebrando el básquet desde otro lugar.

El valor de seguir compitiendo sin importar la edad

En las ramas masculinas, los equipos argentinos de +40 y +45 dejaron muy buenas impresiones, consiguiendo triunfos importantes frente a selecciones de gran nivel. Otras categorías, como +50, +55 y +60, también sumaron experiencia internacional y demostraron el crecimiento constante de esta disciplina.

Aunque los resultados no siempre acompañaron, lo valioso fue el compromiso de cada grupo, que se organizó sin apoyo de federaciones ni confederaciones. Cada viaje, camiseta y entrenamiento fue costeado por los propios jugadores.

equipo +40 maxibasquet argentina El equipo masculino de +40 fue de los más jóvenes de la delegación nacional en el Mundial disputado en Suiza. Planeta Basquet

El orgullo de los +80

El capítulo más emotivo lo escribieron Las Melenas Blancas, el equipo argentino de +80. Con jugadores de Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro y Corrientes, viajaron hasta Suiza para competir en el Mundial de su categoría.

En la fase de grupos vencieron a Uruguay, luego eliminaron a Australia y llegaron hasta las semifinales. Finalmente terminaron cuartos, pero su verdadera victoria fue demostrar que con más de 80 años todavía se puede entrenar, competir y soñar en grande.

argentina +80 maxibasquet

El ejemplo de estos deportistas deja en claro que el deporte no es solo actividad física. Es convivencia, amistad, motivación y, sobre todo, vitalidad. Jugar en equipo permite seguir proyectando y sintiéndose parte de algo colectivo, incluso cuando los años avanzan.

Un ejemplo para todos

Delegación argentina del mundial de maxibásquet La delegación argentina hizo honor a las costumbre y fue protagonista con cantos y alegrías en Suiza. FFEMAR

Los equipos argentinos de maxibásquet muestran que no existen límites cuando hay voluntad. En cada entrenamiento y en cada torneo internacional transmiten un mensaje potente: el deporte puede acompañar toda la vida y dar sentido en cualquier etapa.

Su esfuerzo, sin apoyo oficial, es también una llamada de atención sobre la necesidad de reconocer y respaldar a quienes siguen llevando la bandera argentina en las canchas del mundo.