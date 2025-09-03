Horóscopo: los signos zodiacales que tienen que dejar atrás viejas amistades que ya no suman

La astrología indica que algunos signos zodiacales arrastran vínculos que ya no les hacen bien. Septiembre será clave para soltar y recuperar equilibrio.

El horóscopo señala que no todas las amistades duran para siempre. Algunas acompañan una etapa y luego dejan de sumar, transformándose en un peso que impide avanzar. Según la astrología, ciertos signos zodiacales están entrando en un momento en el que deberán revisar sus vínculos y dejar atrás aquellas relaciones que ya no tienen un sentido real en su vida.

Tauro es uno de los primeros en este proceso. Este signo zodiacal suele aferrarse al pasado y le cuesta soltar, aunque sepa que la relación ya no le hace bien. Septiembre lo empuja a reconocer que no puede sostener amistades que drenan su energía. La lealtad no significa cargar con todo, sino elegir vínculos recíprocos.

Horóscopo y amistades que llegan a su fin shutterstock_1443732983 Según el horóscopo, dejar atrás vínculos desgastados abre espacio para nuevas relaciones. Shutterstock

Libra también enfrenta este escenario. Busca armonía a toda costa, pero en esa búsqueda a veces mantiene relaciones que lo desgastan. La astrología advierte que este signo zodiacal debe dejar de conformarse con vínculos desequilibrados. Si siente que siempre da más de lo que recibe, es señal de que la amistad ya cumplió su ciclo.

Capricornio, por su parte, suele ser selectivo con sus amistades, pero también arrastra viejos vínculos por compromiso o costumbre. El horóscopo le pide que este septiembre se permita elegir mejor con quién comparte su tiempo. La vida cambia, y no todas las personas acompañan ese ritmo de crecimiento.