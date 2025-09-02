Horóscopo: los signos zodiacales que tienen que poner un límite urgente en sus relaciones

El horóscopo advierte que algunos signos zodiacales están dando demasiado y necesitan marcar un límite para recuperar el equilibrio en sus vínculos.

En estos días, el horóscopo refleja que ciertos signos zodiacales están llegando a un punto de saturación en sus vínculos. Ya sea en pareja, en amistades o incluso en la familia, sienten que están entregando más de lo que reciben. Según la astrología, este desbalance no se resuelve con paciencia infinita, sino con la decisión firme de poner un límite.

Cáncer es uno de los que más necesita dar este paso. Este signo zodiacal suele priorizar el bienestar de los demás, incluso cuando eso lo deja agotado. En septiembre, tendrá que reconocer que cuidar no significa aceptar todo, y que establecer barreras es también un acto de amor propio.

Horóscopo y la necesidad de marcar territorio pareja, amor, relaciones El horóscopo explica que protegerse también es una forma de cuidar las relaciones. Shutterstock

Libra enfrenta una situación similar. Siempre busca armonía y equilibrio, pero en ese esfuerzo termina cediendo demasiado. La astrología indica que este signo zodiacal debe animarse a decir lo que no quiere, incluso si eso rompe la paz momentánea. Marcar territorio es vital para que sus relaciones sean más justas.

Piscis también aparece en este grupo. Su empatía lo lleva a absorber problemas ajenos como si fueran propios. El horóscopo señala que es tiempo de diferenciar lo que le corresponde de lo que no. Si no pone límites ahora, corre el riesgo de sentirse vacío y desgastado emocionalmente.