Cuáles son los mejores días para manifestar riqueza y amor en septiembre, según el horóscopo
Para los que creen en las energías y quieren atraer lo mejor, aquí está el secreto del horóscopo. Aprovecha un mes cargado de portales y eclipses.
Según el horóscopo, septiembre es un mes con una potencia y energía marcada por eclipses, cambios de movimientos planetarios y portales místicos. Si quieres manifestar algo en tu vida o intensificar sentimientos, este mes es ideal para ello, pero hay ciertos días para hacerlo.
Estos son los portales de septiembre
El 7 de septiembre es el día ideal para pedirle al universo. Esto se debe a que tendrá lugar un eclipse, conocido como la luna de sangre. El fenómeno tiene la capacidad de iluminar el interior y encontrar verdades para cerrar ciclos y despertar otros. Por eso, las manifestaciones son bien recibidas en este día.
El 21 de septiembre comienza la luna nueva de Virgo y se produce otro eclipse. La potencia de estos dos acontecimientos traen una pequeña transformación en la rutina, bienestar y estructura. Los cambios permiten que tu alma se alinee con aquello que deseas y empieces a luchar por tus sueños.
El 24 de septiembre se combina con la energía de Plutón y proporcionan un día repleto de energía. Es perfecto para romper patrones y potenciar la energía interior. Si te sientes cansado y estás a punto de darte por vencido, este día es perfecto para recuperarte y darte ánimos.
Cabe destacar que entre el 1 y 23 de septiembre se abre un portal que privilegia las búsquedas profundas, buenas noticias y claridad mental. Por eso es que tus manifestaciones serán más escuchadas y tendrán los resultados esperados. No te desesperes y deja que el tiempo te brinde lo que buscas.