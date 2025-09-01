Cuáles son los mejores días para manifestar riqueza y amor en septiembre, según el horóscopo

Para los que creen en las energías y quieren atraer lo mejor, aquí está el secreto del horóscopo. Aprovecha un mes cargado de portales y eclipses.

Según el horóscopo, septiembre es un mes con una potencia y energía marcada por eclipses, cambios de movimientos planetarios y portales místicos. Si quieres manifestar algo en tu vida o intensificar sentimientos, este mes es ideal para ello, pero hay ciertos días para hacerlo.

Estos son los portales de septiembre El 7 de septiembre es el día ideal para pedirle al universo. Esto se debe a que tendrá lugar un eclipse, conocido como la luna de sangre. El fenómeno tiene la capacidad de iluminar el interior y encontrar verdades para cerrar ciclos y despertar otros. Por eso, las manifestaciones son bien recibidas en este día.

luna llena canota.jpeg Aprovecha la luna llena para manifestar. Archivo.

El 21 de septiembre comienza la luna nueva de Virgo y se produce otro eclipse. La potencia de estos dos acontecimientos traen una pequeña transformación en la rutina, bienestar y estructura. Los cambios permiten que tu alma se alinee con aquello que deseas y empieces a luchar por tus sueños.

El 24 de septiembre se combina con la energía de Plutón y proporcionan un día repleto de energía. Es perfecto para romper patrones y potenciar la energía interior. Si te sientes cansado y estás a punto de darte por vencido, este día es perfecto para recuperarte y darte ánimos.