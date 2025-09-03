Pronóstico en Mendoza: cómo estará el tiempo este miércoles y el resto de la semana

El pronóstico extendido de Contingencias detalló las condiciones meteorológicas para los próximos días en la provincia.

Después de un día mayormente despejado y agradable, el pronóstico de Contingencias Climáticas anuncia descenso de la temperatura para este miércoles 3 de septiembre en Mendoza. La mínima esperada es de 6ºC y la máxima de 14ºC.

Además, se prevé circulación de viento sur en forma leve durante toda la jornada, afectando toda la provincia (se prolongará hasta la madrugada del jueves). En cuanto a la nubosidad, se anticipa cielo despejado, excepto en zona Sur y La Paz, donde –entre las 11.00 y las 18:00- estará seminublado.

En alta montaña se detalla un inicio de jornada con nubes, aunque a partir del mediodía el cielo estará despejado casi en su totalidad.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza Para el jueves las condiciones serán similares, con poco cambio de la temperatura, una máxima de 13ºC y poco nuboso en cordillera. El viernes, en tanto, estará parcialmente nublado y se espera un “leve ascenso de la temperatura”: 5ºC de mínima y 15ºC de máxima.