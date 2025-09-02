Martes con ascenso de la temperatura y poca nubosidad en Mendoza

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este martes 2 de septiembre en Mendoza se presentará con poca nubosidad, heladas parciales y un ascenso de la temperatura que llevará la máxima a 17°.

Martes con cielo despejado en gran parte de Mendoza, mínima de 2° y máxima de 17°, acompañado por vientos del sudeste.

El segundo día de septiembre se presentará con tiempo estable en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 2 habrá poca nubosidad, vientos moderados del sudeste y una marcada amplitud térmica: mínima de 2° y máxima de 17°. Durante las primeras horas se prevén heladas parciales, mientras que en cordillera se esperan condiciones de inestabilidad.

La combinación de aire frío en la mañana y temperaturas más templadas en la tarde marcarán una jornada típica de transición hacia la primavera.

Ciudad de Mendoza general Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé inestabilidad en cordillera y heladas parciales en la madrugada.

El tiempo para el resto de la semana en Mendoza El miércoles 3 de septiembre las condiciones cambiarán con un descenso de la temperatura. El cielo estará mayormente nublado, los vientos soplarán moderados del sudeste y las marcas térmicas oscilarán entre los 6° de mínima y los 13° de máxima. En cordillera se prevé nubosidad parcial.

Durante el jueves 4, el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con poco cambio en las temperaturas: mínima de 5° y máxima de 14°, con vientos leves del este y cielo poco nuboso en la montaña. El viernes 5 continuará con condiciones similares, aunque con un leve ascenso térmico. La mínima será de 4° y la máxima alcanzará los 15°, con nubosidad parcial y vientos leves del noreste.