Martes con ascenso de la temperatura y poca nubosidad en Mendoza
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica que este martes 2 de septiembre en Mendoza se presentará con poca nubosidad, heladas parciales y un ascenso de la temperatura que llevará la máxima a 17°.
El segundo día de septiembre se presentará con tiempo estable en Mendoza. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, este martes 2 habrá poca nubosidad, vientos moderados del sudeste y una marcada amplitud térmica: mínima de 2° y máxima de 17°. Durante las primeras horas se prevén heladas parciales, mientras que en cordillera se esperan condiciones de inestabilidad.
La combinación de aire frío en la mañana y temperaturas más templadas en la tarde marcarán una jornada típica de transición hacia la primavera.
El tiempo para el resto de la semana en Mendoza
El miércoles 3 de septiembre las condiciones cambiarán con un descenso de la temperatura. El cielo estará mayormente nublado, los vientos soplarán moderados del sudeste y las marcas térmicas oscilarán entre los 6° de mínima y los 13° de máxima. En cordillera se prevé nubosidad parcial.
Durante el jueves 4, el tiempo se mantendrá parcialmente nublado, con poco cambio en las temperaturas: mínima de 5° y máxima de 14°, con vientos leves del este y cielo poco nuboso en la montaña. El viernes 5 continuará con condiciones similares, aunque con un leve ascenso térmico. La mínima será de 4° y la máxima alcanzará los 15°, con nubosidad parcial y vientos leves del noreste.
Ya el sábado 6, el panorama no mostrará grandes variaciones: cielo con poca nubosidad, temperaturas que irán de 3° a 14° y vientos leves del noreste.