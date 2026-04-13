Martes caluroso, con Zonda "débil" y tormentas: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora
Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada inestable en la provincia, con tormentas hacia la noche y una máxima de 28ºC.
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 14 de abril una jornada calurosa en Mendoza, con 28ºC de máxima, y con probabilidades de tormentas hacia la noche. También se anuncia concurrencia de Zonda en el sur provincial durante la tarde.
Así estará el tiempo este martes en Mendoza
- Viento: Zonda débil entre las 14 y las 19 en Malargüe, sur de Malargüe y precordillera sur.
- Nubosidad: amanece nublado en Malargüe. Durante la mañana y tarde, la nubosidad se extiende hacia zona Sur y posteriormente hacia el Valle de Uco. Hacia la noche, aumento de nubosidad en zona Este. A partir de la medianoche, con transición hacia el miércoles, se prevé probabilidad de lluvias débiles a moderadas en Valle de Uco, zona Este y Gran Mendoza.
- Alta Montaña: cielo nublado desde las 10 en sectores Centro y Sur. Mejoramiento de las condiciones hacia la noche.
Se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.