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Martes caluroso, con Zonda "débil" y tormentas: qué zonas de Mendoza se verán afectadas y a partir de qué hora

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada inestable en la provincia, con tormentas hacia la noche y una máxima de 28ºC.

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Se anticipa una jornada muy inestable en Mendoza.

Se anticipa una jornada muy inestable en Mendoza.

Marcos Garcia / MDZ

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este miércoles 14 de abril una jornada calurosa en Mendoza, con 28ºC de máxima, y con probabilidades de tormentas hacia la noche. También se anuncia concurrencia de Zonda en el sur provincial durante la tarde.

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El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

El pronóstico de Contingencias Climáticas para los próximos días en Mendoza.

Así estará el tiempo este martes en Mendoza

  • Viento: Zonda débil entre las 14 y las 19 en Malargüe, sur de Malargüe y precordillera sur.
  • Nubosidad: amanece nublado en Malargüe. Durante la mañana y tarde, la nubosidad se extiende hacia zona Sur y posteriormente hacia el Valle de Uco. Hacia la noche, aumento de nubosidad en zona Este. A partir de la medianoche, con transición hacia el miércoles, se prevé probabilidad de lluvias débiles a moderadas en Valle de Uco, zona Este y Gran Mendoza.
  • Alta Montaña: cielo nublado desde las 10 en sectores Centro y Sur. Mejoramiento de las condiciones hacia la noche.

Se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

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