La OMS emitió un alerta por fentanilo contaminado en Argentina

La causa por el fentanilo contaminado , que provocó la muerte de al menos 96 personas este año, suma un nuevo capítulo. Esta vez, llegó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad que emitió un alerta para prevenir a la población sobre los riesgos del uso de este opioide.

El viernes pasado, la OMS emitió el alerta 4/2025 en la que advierte sobre la detección de lotes de fentanilo contaminado en la Argentina. En el comunicado oficial se informa que varios productos inyectables fabricados por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., propiedad de Ariel García Furfaro, presentan contaminación bacteriana y deben retirarse de circulación.

Esta intervención de la OMS se da luego de analizar los informes que relacionan el lote 31202 de fentanilo inyectable del laboratorio HLB Pharma con un brote mortal de infecciones bacterianas en el país. Las autoridades sanitarias confirmaron la presencia de dos bacterias resistentes a los antimicrobianos: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Según el texto difundido , la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) detectó “graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación” en las empresas mencionadas.

En ese contexto, la OMS manifestó: “Dadas las graves deficiencias en las prácticas correctas de fabricación señaladas por la Anmat, es necesario actuar con cautela ante todo producto inyectable o parenteral fabricado o distribuido por LABORATORIOS RAMALLO S.A. o por HLB PHARMA después de febrero de 2022, ya que podrían estar contaminados y su uso podría comprometer la seguridad de los pacientes”.

El organismo internacional subraya que la advertencia no se limita a la Argentina, ya que no puede descartarse que estos productos se encuentren en otros mercados. Por ello, recomendó a los países reforzar la vigilancia en sus cadenas de suministro y aumentar los controles sobre el mercado informal o no regulado.

En el comunicado, la OMS indicó que los medicamentos contaminados “se consideran de calidad subestándar, ya que no cumplen las normas de calidad ni los requisitos establecidos”.

Cuáles son los riesgos del fentanilo contaminado que detalla la OMS

De acuerdo con la OMS, las ampollas de fentanilo contaminado “entrañan riesgos importantes para los pacientes y pueden causar infecciones graves y potencialmente mortales, en particular a las personas vulnerables”.

La alerta incluye un llamado a las autoridades de salud pública, organismos de regulación y cuerpos de seguridad para reforzar los mecanismos de control y comunicación. El organismo remarcó que la cooperación entre distintas jurisdicciones es clave para evitar la circulación de estos lotes adulterados.

La OMS también emitió recomendaciones para la población. En primer lugar, solicitó a quienes tengan en su poder productos inyectables fabricados por HLB Pharma o Ramallo S.A. que no los utilicen. En caso de haberlos aplicado, aconsejó consultar de inmediato a un profesional de la salud o comunicarse con un centro de toxicología.

Del mismo modo, pidió a quienes hayan experimentado efectos secundarios inesperados o adversos tras el uso de estos medicamentos que busquen atención médica de forma urgente. La detección temprana de síntomas vinculados a infecciones bacterianas puede resultar determinante en el tratamiento de los pacientes.