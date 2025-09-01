El Gobierno cambió el feriado del 12 de octubre y habrá fin de semana largo

El Gobierno oficializó el traslado del Día del Respeto a la Diversidad Cultural al viernes 10 de octubre, con el fin de impulsar el turismo y la economía regional.

La medida busca favorecer la gastronomía, el transporte y el comercio en todo el país.

El Gobierno comunicó a través del Boletín Oficial que el feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, será trasladado este año. La fecha coincide con un domingo y había expectativa acerca de si el descanso se correría al lunes 13 o al viernes 10 de octubre. Finalmente, la decisión quedó plasmada en la resolución oficial y habrá un nuevo fin de semana largo.

En un principio no se creía que se modificaría, pero el Decreto 614/2025, publicado en el Boletín Oficial, establece que los feriados nacionales trasladables que coincidan con sábado o domingo pueden moverse al lunes inmediato posterior o al viernes previo. Esa disposición es la que habilita el cambio y, de no existir, el feriado debería haberse mantenido el mismo domingo 12 y habría que esperar hasta noviembre para un fin de semana largo por el "Día de la Soberanía Nacional".

image En septiembre no habrá feriados en Argentina.

Qué día cae el nuevo feriado La definición sobre si el feriado se trasladaba al lunes o al viernes quedó plasmada en la Resolución 139/2025, donde se oficializó el traslado al viernes 10 de octubre de 2025. "El día 12 de octubre ‘Día del Respeto a la Diversidad Cultural’, ha sido designado como feriado nacional trasladable por el artículo 1° de la Ley N° 27.399 y, en el presente año, coincide con un día domingo, resultando pasible de traslado en los términos del Decreto N° 614/25”, señala el decreto.

En el texto también se precisa: "Que la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo y Promoción, ha fundamentado la conveniencia de disponer el traslado del mencionado feriado".