La Selección argentina de básquet cayó con Brasil en la final de la AmeriCup 2025

La Selección argentina de básquet perdió 55-47 en un duelo cerrado y terminó subcampeón, mientras que Brasil se consagró y vengó la final anterior.

El escolta Gonzalo Corbalán fue una de las figuras de la selección argentina de básquet en la AmeriCup 2025

La selección de Brasil se quedó este domingo con el clásico sudamericano y la final de la AmeriCup 2025 ante la Selección argentina de básquet, para adueñarse del título. En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, la Verdeamerla se impuso 55-47 y se convirtió en el campeón.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni venía de vencer este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal para asegurarse con el lugar en la gran final. La Albiceleste buscaba defender el título logrado en Recife 2022 justamente ante el mismo rival.

De esta manera, Brasil, que venía de eliminar de forma histórica a Estados Unidos, se tomó revancha para adueñarse del título.

Argentina subcampeón en Nicaragua "Cabeza arriba. Esto sigue", posteó el sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquet. En noviembre comienzan los Clasificatorios FIBA Rumbo a Qatar 2027. @cabboficial

Seleccionados con más consagraciones en la Americup Estados Unidos 7 títulos