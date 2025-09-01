La Selección argentina de básquet cayó con Brasil en la final de la AmeriCup 2025
La Selección argentina de básquet perdió 55-47 en un duelo cerrado y terminó subcampeón, mientras que Brasil se consagró y vengó la final anterior.
La selección de Brasil se quedó este domingo con el clásico sudamericano y la final de la AmeriCup 2025 ante la Selección argentina de básquet, para adueñarse del título. En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, la Verdeamerla se impuso 55-47 y se convirtió en el campeón.
El equipo dirigido por Pablo Prigioni venía de vencer este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal para asegurarse con el lugar en la gran final. La Albiceleste buscaba defender el título logrado en Recife 2022 justamente ante el mismo rival.
De esta manera, Brasil, que venía de eliminar de forma histórica a Estados Unidos, se tomó revancha para adueñarse del título.
Seleccionados con más consagraciones en la Americup
Estados Unidos 7 títulos
Brasil 5
Argentina 3
Puerto Rico 3
Venezuela 1
México 1
Las finales que disputó Argentina en la Americup
Neuquén y Tucumán 1995 (Argentina) - perdió 87-86 con Puerto Rico
Neuquén 2001 (Argentina) - ganó 78-59 a Brasil
San Juan 2003 (Puerto Rico) - perdió 106-73 con Estados Unidos
Santo Domingo 2005 (República Dominicana) - perdió 100-88 con Brasil
Las Vegas 2007 (Estados Unidos) - perdió 118-81 con Estados Unidos
Mar del Plata 2011 (Argentina) - ganó 80-75 a Brasil
Ciudad de México 2015 (México) - perdió 76-71 con Venezuela
Bahía Blanca, Medellín y Montevideo 2017 (Argentina, Colombia y Uruguay) - perdió 81-76 con Estados Unidos
Recife 2022 (Brasil) ganó 75-73 a Brasil
Managua 2025 (Nicaragua) - Perdió 55-47 con Brasil
Fuente: NA