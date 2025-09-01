Presenta:

La Selección argentina de básquet cayó con Brasil en la final de la AmeriCup 2025

La Selección argentina de básquet perdió 55-47 en un duelo cerrado y terminó subcampeón, mientras que Brasil se consagró y vengó la final anterior.

El escolta Gonzalo Corbalán fue una de las figuras de la selección argentina de básquet en la AmeriCup 2025

La selección de Brasil se quedó este domingo con el clásico sudamericano y la final de la AmeriCup 2025 ante la Selección argentina de básquet, para adueñarse del título. En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua, la Verdeamerla se impuso 55-47 y se convirtió en el campeón.

El equipo dirigido por Pablo Prigioni venía de vencer este sábado a Canadá por 83-73 en la semifinal para asegurarse con el lugar en la gran final. La Albiceleste buscaba defender el título logrado en Recife 2022 justamente ante el mismo rival.

De esta manera, Brasil, que venía de eliminar de forma histórica a Estados Unidos, se tomó revancha para adueñarse del título.

Argentina subcampeón en Nicaragua
"Cabeza arriba. Esto sigue", posteó el sitio oficial de la Confederación Argentina de Básquet. En noviembre comienzan los Clasificatorios FIBA Rumbo a Qatar 2027.

Seleccionados con más consagraciones en la Americup

Estados Unidos 7 títulos

Brasil 5

Argentina 3

Puerto Rico 3

Venezuela 1

México 1

Las finales que disputó Argentina en la Americup

Neuquén y Tucumán 1995 (Argentina) - perdió 87-86 con Puerto Rico

Neuquén 2001 (Argentina) - ganó 78-59 a Brasil

San Juan 2003 (Puerto Rico) - perdió 106-73 con Estados Unidos

Santo Domingo 2005 (República Dominicana) - perdió 100-88 con Brasil

Las Vegas 2007 (Estados Unidos) - perdió 118-81 con Estados Unidos

Mar del Plata 2011 (Argentina) - ganó 80-75 a Brasil

Ciudad de México 2015 (México) - perdió 76-71 con Venezuela

Bahía Blanca, Medellín y Montevideo 2017 (Argentina, Colombia y Uruguay) - perdió 81-76 con Estados Unidos

Recife 2022 (Brasil) ganó 75-73 a Brasil

Managua 2025 (Nicaragua) - Perdió 55-47 con Brasil

