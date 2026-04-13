Un edificio histórico de Mendoza se llueve y decidieron cerrarlo

El paso del tiempo ha deteriorado un edificio histórico de Mendoza y las autoridades decidieron cerrarlo para evitar inconvenientes. Se trata de La Enoteca , cuna de la formación vitivinícola de Mendoza. Desde el Emetur , anunciaron que el lugar presentaba filtraciones y que desde hoy estará cerrado hasta nuevo aviso.

Según el detalle que dieron del Emetur, La Enoteca presenta filtraciones por las lluvias y ante esta situación, las autoridades determinaron el cierre del edificio histórico . A partir de ahora, se realizarán todos los estudios pertinentes para hacer un diagnóstico del problema.

Yoga en la Enoteca A sala llena se celebró en la Enoteca el Día Internacional del Yoga (12).jpg

Una vez que se decidan los procesos y se establezcan los plazos de las obras, El Gobierno de Mendoza informará cuándo se reabrirá el espacio.

Por su parte, desde el Fondo Vitivinícola -la institución a cargo de la administración de La Enoteca- reprogramaron la agenda prevista para los próximos días y suspendieron todo tipo de actividades.

La Enoteca tiene una nutrida agenda de visitas guiadas, degustaciones y actividades artísticas. Durante marzo hubo una degustación de vinos de baja graduación alcohólica y fue sede de un concierto de Música Clásica por los Caminos del Vino .

En La Enoteca funcionaba la Escuela Nacional de Vitivinicultura entre 1897 y 1939.

Además, en el verano fue el escenario de varios anuncios oficiales como la presentación de Mendoza VanLife (un programa integral orientado al desarrollo del turismo en motorhomes, campers y vehículos recreativos), el llamado a licitación pública nacional para optimizar los servicios en el Aconcagua y la presentación de la Festa in piazza.

festa in piazza1 Autoridades provinciales, municipales y referentes de la colectividad italiana participaron del lanzamiento oficial en La Enoteca. Prensa Ciudad de Mendoza

Un edificio histórico

El edificio de La Enoteca es el único testimonio arquitectónico existente de la Escuela Nacional de Vitivinicultura, que funcionó entre 1897 y 1939. En este espacio se formaron los primeros profesionales de la vitivinicultura de Argentina y Latinoamérica que recibían el título de capataces-administradores de viñas y bodegas.

En 2002 la antigua bodega fue refuncionalizada por el Fondo Vitivinícola Mendoza y se convirtió en el Centro Temático del Vino donde se desarrollan actividades de promoción de la actividad vitivinícola durante todo el año.

la enoteca foto antigua caballo La Enoteca era una bodega a pequeña escala. La Enoteca

Una bodega modelo

Ante la necesidad de construir una “bodega modelo” acorde a las prácticas enológicas que incorporaban tecnología y equipamiento de punta, hacia el año 1899 se aprobaron los planos (según el diseño de profesionales del Departamento de Ingenieros Civiles de la Nación) y al año siguiente comenzó su construcción.

El edificio consta de dos naves principales de ladrillo, con cabriadas de madera, cielorrasos planos de caña, torta de barro y zinc, una nave semienterrada y la cava de gruesos muros de piedra, destinadas a albergar los “foudres” de roble para la conservación del vino.

Completaban el conjunto el laboratorio, adosado a la nave norte y una amplia galería extendida hacia el Este que cubría el lagar y la zona de molienda. La expresión clásica de la fachada de esta bodega con ladrillo a la vista fue la más difundida en nuestra provincia, probablemente por su sencillez constructiva. El tipo está relacionado con los templos renacentistas del norte de Italia, con frontón triangular y muro plano, donde se abren el portón y el óculo central.

la enoteca foto antigua Los estudiantes se recibían de capataces-administradores de viñas y bodegas La Enoteca

La construcción, si bien respondió al modelo de la época, difundido desde fines del siglo XIX en la provincia, fue más pequeña que el común de las bodegas ya que su finalidad no era la producción de grandes volúmenes de vino para comercializar, sino para fines educativos y experimentales.

En el ingreso hay un pequeño viñedo en el que se cultivan las principales variedades, a modo de muestra ampelográfica, para que el visitante tenga una primera impresión de la producción vitivinícola. Las variedades tintas cultivadas son: Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Pinto Noir, Merlot y Syrah. Los cepajes blancos que están implantados en estas hileras son: Torróntes Riojano, Chadonnay, Pedro Ximénez y Sauvignon Blanc.