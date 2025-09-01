Alerta por viento Zonda: en qué zonas de Mendoza y a qué hora se espera

Será una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura, con pronóstico de Zonda en algunos sectores de Mendoza.

Septiembre empezó con un día fresco e inestable en Mendoza, y si bien las condiciones mejorarán este martes 2, no será por mucho tiempo. Según el pronóstico extendido de Contingencias Climáticas, será una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura. Además, la inestabilidad continuará en cordillera.

También se anticipa la concurrencia de viento Zonda desde las 6 en cordillera, que se intensificará desde las 11. Entre las 12 y las 20 afectará principalmente el departamento de Malargüe con ráfagas de 35 Km/h, el sur del Valle de Uco y posiblemente el valle de Uspallata, aunque en forma más débil.

Desde las 18 se espera el ingreso de viento sur que alcanzará las zonas Norte y Este cerca de las 21 y se mantendrá hasta la madrugada del miércoles. La temperatura máxima promedio en el llano será de 17ºC.

Pronóstico para los próximos días en Mendoza Para el miércoles, en tanto, se anticipa que estará mayormente nublado y descenderá la temperatura. La mínima esperada es de 6ºC y la máxima de 13ºC. El jueves habrá poco cambio de la temperatura y las condiciones se mantendrán similares, tanto en el llano como en la cordillera.