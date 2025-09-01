Robos, drogas y autos sustraídos: seis detenidos durante operativos policiales en Mendoza

Godoy Cruz , Ciudad de Mendoza, Guaymallén y Maipú fueron el escenario de varios delitos en las últimas 72 horas, aunque terminaron por efectivos de la División Motorizada y la Unidad Motorizada de Acción Rápida ( UMAR ). Robos y secuestro de drogas fueron algunos de los episodios registrados en Mendoza.

A partir de patrullajes preventivos, las autoridades fueron capaces de detectar, y posteriormente detener, a seis delincuentes en distintas partes del Gran Mendoza. Además, se recuperaron elementos robados, entre ellos una camioneta.

En el departamento de Godoy Cruz se notificaron 3 hechos delictivos: en primer lugar, personal de la Motorizada detuvo a un sujeto de 30 años por robar "materiales eléctricos" de un domicilio.

El accionar policial se efectuó en la esquina de calles Olaya Pescara de Tomba e Italia . Tras su aprehensión, los chequeos revelaron que el hombre cargaba con dos llaves térmicas, un rollo de cables, un alargue y siete tomacorrientes. La Oficina Fiscal Godoy Cruz ya desarrolló las actuaciones correspondientes.

Otro caso ocurrido entre los límites godoicruceños, se trató de un hecho de daño en una vivienda. El detenido por esto fue un hombre de 31 años, que al momento de ser interceptado portaba un cuchillo de caza y una barreta de hierro. El mismo fue trasladado a la Comisaria Sexta, y quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal.

Por último, se dio a conocer la detención de un joven de 18 años por tenencia de 4,3 gramos de cocaína repartidos en 8 envoltorios. La intervención de las autoridades fue aplicada por medio de un puesto de control entre las calles Pehuenche y Arauco. Desde la Fiscalía Federal N° 2 se ordenó el secuestro de los estupefacientes y la imputación del joven.

Detención cocaína Las sustancias incautadas. Gentileza.

Más hechos en Maipú, Ciudad y Guaymallén

En el departamento de Maipú, precisamente en la jurisdicción del distrito de Rodeo del Medio, se localizó una camioneta Nissan gris denunciada como robada días atrás. Luego de la verificación pertinente de personal policial del departamento, el vehículo fue secuestrado y posteriormente entregado a su propietario por pedido del fiscal de turno.

Por su parte, la Ciudad de Mendoza estuvo marcada por la delincuencia, ya que fue el escenario de un robo agravado en el cruce de las calles José Federico Moreno y Maipú. Por ese hecho fue detenido un hombre de 41 años, durante un operativo de la Unidad de Acción Preventiva (UAP).

El sujeto fue sindicado por el robo de un celular y una billetera a un joven de 21 años. Tras el atraco, protagonizó una breve persecución, en la cual arrojó el teléfono robado mientras huía.

Finalmente, el sexto hecho se trató del hallazgo de un Volkswagen Polo blanco con patentes adulteradas. Tras intervenido en el Acceso Este y calle Estrada, Guaymallén, el vehículo fue secuestrado y el conductor, un hombre de 28 años, quedó detenido e iba a ser acusado por encubrimiento.